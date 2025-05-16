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16 мая, 10:45
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Будет готова за 5 минут: пицца в чашке – даже не надо замешивать тесто

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот рецепт станет для настоящим подарком. Когда не хватает времени – это лучшее решение, которое вы сможете найти.

Этот уникальный рецепт придет вам на помощь не один раз. Любимая пицца за считанные минуты – звучит как чудо, но это действительно возможно. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом Вigger bolder baking.

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Рецепт пиццы в чашке

  • Время: 5 – 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 4 столовые ложки муки;
– щепотка разрыхлителя;
– щепотка соды;
– щепотка соли;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 столовая ложка сыра моцарелла;
– 30 граммов копченой колбасы;
– 1/2 чайной ложки приправы "Итальянские травы";
– 50 миллилитров молока.

Приготовление:

  1. Моцареллу и колбасу нарежьте на свой вкус. В чашке для микроволновки смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль.

  2. Добавьте молоко и масло, перемешайте – небольшие комочки допустимы.

  3. На тесто равномерно нанесите томатную пасту, сверху выложите сыр, колбасу и посыпьте любимыми сушеными специями.

  4. Готовьте в микроволновке 1 – 2 минуты, пока тесто поднимется, а сыр расплавится. Ориентируйтесь на мощность вашего устройства.

Приятного аппетита!

Лишняя забота или лучший результат: нужно ли обваливать котлеты в муке.