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25 июля, 22:32
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Как готовила бабушка: быстрый рецепт нежных пирожков с вишней от Ярославского

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Пирожки с вишней по рецепту Владимира Ярославского получатся даже у начинающих.
  • Эту выпечку невозможно пропустить в сезон вишни.

Пирожки с вишней – это тот вкус, который возвращает в такие счастливые воспоминания детства. И воссоздать его очень легко, тем более по рецепту знаменитого шефа.

В вишневый сезон невозможно обойти вниманием любимые пирожки, вкус которых всем знаком еще с детства. 24 Канал предлагает воссоздать их по рецепту знаменитого Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.

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Как приготовить пирожки с вишней?

  • Время: 2 часа
  • Порций: 24 пирожка

Ингредиенты:
– 400 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 75 граммов сахара;
– 25 – 30 граммов свежих дрожжей;
– 75 граммов масла;
– 75 миллилитров растительного масла;
– 700 граммов муки;
– 5 граммов соли;
начинка:
– 1 килограмм вишен без косточек,
– 150 граммов сахара,
– 75 граммов крахмала.

Приготовление:

  1. В слегка подогретое молоко всыпьте сахар, добавьте яйцо, предварительно взбитое вилкой, и дрожжи.

  2. Перемешайте смесь и оставьте в теплом месте примерно на 15 минут, накрыв миску полотенцем.

  3. Начните постепенно вводить муку с солью. Замесите мягкое, немного липкое, но податливое тесто. Постепенно оно станет более эластичным.

  4. Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место примерно на час. Важно, чтобы в комнате было тепло. Если оно поднялось быстрее, можете переходить к следующему шагу.

  5. Отдельно подогрейте смесь сливочного и растительного масла. Добавьте ее в тесто, еще раз вымесите сначала в миске, а затем на рабочей поверхности. Верните тесто в миску, накройте и оставьте еще на 30 минут в теплом месте.

  6. Поделите тесто на 24 части.

  7. Вишню проварите с сахаром, добавьте крахмал, доведите до кипения и охладите.

  8. Сформируйте пирожки, хорошо защипните края. Отставьте, чтобы они подошли, на 30 – 40 минут.

  9. Смажьте пирожки взбитым яйцом с сахаром, чтобы образовалась корочка. Выпекайте при 200 градусах 10 минут.

Приятного аппетита!

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