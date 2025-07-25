Как готовила бабушка: быстрый рецепт нежных пирожков с вишней от Ярославского

Пирожки с вишней – это тот вкус, который возвращает в такие счастливые воспоминания детства. И воссоздать его очень легко, тем более по рецепту знаменитого шефа.

В вишневый сезон невозможно обойти вниманием любимые пирожки, вкус которых всем знаком еще с детства. 24 Канал предлагает воссоздать их по рецепту знаменитого Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.

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Как приготовить пирожки с вишней?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 24 пирожка

Ингредиенты:

– 400 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 75 граммов сахара;

– 25 – 30 граммов свежих дрожжей;

– 75 граммов масла;

– 75 миллилитров растительного масла;

– 700 граммов муки;

– 5 граммов соли;

начинка:

– 1 килограмм вишен без косточек,

– 150 граммов сахара,

– 75 граммов крахмала.

Приготовление:

В слегка подогретое молоко всыпьте сахар, добавьте яйцо, предварительно взбитое вилкой, и дрожжи. Перемешайте смесь и оставьте в теплом месте примерно на 15 минут, накрыв миску полотенцем. Начните постепенно вводить муку с солью. Замесите мягкое, немного липкое, но податливое тесто. Постепенно оно станет более эластичным. Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место примерно на час. Важно, чтобы в комнате было тепло. Если оно поднялось быстрее, можете переходить к следующему шагу. Отдельно подогрейте смесь сливочного и растительного масла. Добавьте ее в тесто, еще раз вымесите сначала в миске, а затем на рабочей поверхности. Верните тесто в миску, накройте и оставьте еще на 30 минут в теплом месте. Поделите тесто на 24 части. Вишню проварите с сахаром, добавьте крахмал, доведите до кипения и охладите. Сформируйте пирожки, хорошо защипните края. Отставьте, чтобы они подошли, на 30 – 40 минут. Смажьте пирожки взбитым яйцом с сахаром, чтобы образовалась корочка. Выпекайте при 200 градусах 10 минут.

Приятного аппетита!

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