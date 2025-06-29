Такой же, как в детстве: готовим классический пломбир, который можно подавать любимыми ягодами
- Классический пломбир можно обогатить любимыми ягодами.
- Рецепт включает сливки, вафли, ванилин, сгущенное молоко и шоколад.
Пломбир – это замечательный десерт, который летом никогда не теряет актуальности. Тем более, что его вкус можно обогатить любимыми ягодами.
Нежный, сливочный пломбир никогда не задерживается в морозилке, поэтому смело готовьте сразу двойную порцию. Он погрузит в счастливые воспоминания и даст возможность наслаждаться моментом на полную, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт пломбира
- Время: 20 минут + застывание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 миллилитров сливок (33%);
– 2 вафли;
– 2 грамма ванилина;
– 200 граммов сгущенного молока;
– 20 граммов шоколада.
Приготовление:
К холодным сливкам добавьте ванилин и взбейте миксером, пока масса не станет гуще.
После этого введите сгущенное молоко и продолжайте взбивать еще 2 минуты – смесь должна стать полностью однородной.
Шоколад измельчите ножом на мелкие кусочки (не трите на терке!) и добавьте в крем. Можно также использовать изюм, орехи или цукаты как альтернативу.
Форму выстелите пищевой пленкой, обязательно покрывая и дно, и бока. На дно выложите одну вафельную пластину, сверху вылейте кремовую массу, накройте еще одной вафлей.
Поставьте десерт в морозильную камеру минимум на 7 – 10 часов, пока он хорошо не застынет.
Приятного аппетита!
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