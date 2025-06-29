Такой же, как в детстве: готовим классический пломбир, который можно подавать любимыми ягодами

Пломбир – это замечательный десерт, который летом никогда не теряет актуальности. Тем более, что его вкус можно обогатить любимыми ягодами.

Нежный, сливочный пломбир никогда не задерживается в морозилке, поэтому смело готовьте сразу двойную порцию. Он погрузит в счастливые воспоминания и даст возможность наслаждаться моментом на полную, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". К теме Этот десерт станет любимым: 2 ингредиента – и мороженое уже в вашей морозилке Рецепт пломбира Время : 20 минут + застывание

: 20 минут + застывание Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 миллилитров сливок (33%);

– 2 вафли;

– 2 грамма ванилина;

– 200 граммов сгущенного молока;

– 20 граммов шоколада. Приготовление: К холодным сливкам добавьте ванилин и взбейте миксером, пока масса не станет гуще. После этого введите сгущенное молоко и продолжайте взбивать еще 2 минуты – смесь должна стать полностью однородной. Шоколад измельчите ножом на мелкие кусочки (не трите на терке!) и добавьте в крем. Можно также использовать изюм, орехи или цукаты как альтернативу. Форму выстелите пищевой пленкой, обязательно покрывая и дно, и бока. На дно выложите одну вафельную пластину, сверху вылейте кремовую массу, накройте еще одной вафлей. Поставьте десерт в морозильную камеру минимум на 7 – 10 часов, пока он хорошо не застынет. Приятного аппетита! Хит лета на завтрак: рецепт ленивых вареников с вишней.