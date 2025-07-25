Король десертов: простой рецепт клубничного тирамису – перед ним не устоит никто

Клубничный тирамису – это тот десерт, который покоряет абсолютно всех. В нем столько нежности и гармонии, что он давно стал легендарным.

Над этим десертом придется потрудиться, однако результат точно стоит каждой потраченной гривны и секунды. Поверьте, на вашем столе окажется десерт мирового класса. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом победительницы "МастерШеф" Лизы Глинской, которым она поделилась в своем инстаграме. К теме От него просто сносит крышу: невероятный рулет "Сникерс", который удастся во всех Как приготовить клубничный тирамису? Время : 40 минут + пропитка

: 40 минут + пропитка Порций: 8 Ингредиенты:

– 400 граммов печенья савоярди;

– 1 килограмм клубники;

сироп-желе:

– 200 миллилитров воды;

– 400 граммов клубники;

– 100 граммов сахара;

– 30 граммов желатина и 150 миллилитров воды;

крем:

– 500 граммов маскарпоне;

– 500 миллилитров сливок;

– 150 граммов сахара;

– ванильный сахар. Приготовление: Клубнику моем и нарезаем на половинки. Засыпаем сахаром и заливаем водой с желатином. Печенье савоярди разрезаем на 3 частицы. Взбиваем маскарпоне со сливками и сахаром. В форму выкладываем слои маскарпоне, клубника, крем. Сверху хорошо смазываем кремом и украшаем клубникой. Ставим на несколько часов в холодильник для пропитки. Приятного аппетита! Такие как у бабушки: рецепт пирожков с вишней от Ярославского.