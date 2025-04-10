Золотые крашанки на Пасху: как быстро и просто сделать стильные яйца

На каждом пасхальном столе обязательно должны быть пасхальные яйца. Кроме традиционного постукивания по яйцу, эти декоративные изделия могут улучшить общую эстетику. В частности, стильным вариантом будут золотые яйца.

Многие знакомы с техникой окрашивания пасхальных яиц с помощью шелухи лука. Однако, существует простой способ еще больше подчеркнуть их красоту. Лайфхаком делится 24 Канал со ссылкой на Smachnenke. Читайте также Удается каждому: легендарный кулич от Дарьи Цвек – легкий видеорецепт Золотые яйца на Пасху Время: 45 минут

45 минут Порции: по желанию Ингредиенты:

– яйца;

– луковая шелуха;

– 1 пакетик красного красителя;

– 1 пакетик желтого красителя;

– вода;

– 1 столовая ложка соли. Приготовление: Луковую шелуху выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, после чего варите еще 30 минут.

К отвару добавьте соль и осторожно погрузите в него вымытые яйца. Варите в течение 10 – 12 минут. Готовые яйца выложите на полотенце и дайте остыть.

Пакетики с красным и желтым жидкими перламутровыми красителями погрузите в теплую воду на 1 – 2 минуты.

Теперь содержимое пакетиков в небольшом количестве выдавите на руки и смажьте яйца. Лучше делайте это в перчатках. Оставьте яйца подсохнуть. Готово! К теме: желто-голубые яйца для Пасхи.