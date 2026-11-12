Французский секрет ресторанного соуса: что нужно добавить к тушеному мясу

Как вкусно тушить мясо / Pixabay
Соус к тушеному мясу может стать намного вкуснее без сложных кулинарных хитростей. Достаточно одного секрета, чтобы блюдо приобрело глубокий насыщенный вкус.
В тушеном мясе этот простой прием работает не хуже сложных соусов. Концентрат demi glace придает подливе насыщенность, блеск и ярко выраженный мясной вкус, сообщает The Kitchn.
Что такое demi glace
Demi glace – это классический французский соус из насыщенного бульона, который в традиционном варианте долго уваривают до густой глазури. Именно поэтому он так хорошо подходит к мясным блюдам: придает им плотность и делает вкус более выразительным.
Такой соус традиционно готовят на основе эспаньоль, говяжьего бульона и вина. В готовом виде он превращается в концентрированную основу, которая подчеркивает вкус как мяса, так и соуса.
Тушеное мясо получится шедевральным / Фото Pixabay
Как его используют в тушеном мясе
Кулинарный прием максимально прост: 1 пакетик концентрата разводят в теплой воде и выливают прямо на куски говядины, натертые солью и перцем, в чаше мультиварки. Сверху выкладывают нарезанную морковь с картофелем, закрывают крышку и включают режим медленного тушения при низкой температуре на 8 – 9 часов.
За это время мясные волокна становятся чрезвычайно нежными и распадаются на волокна от прикосновения вилки, а концентрат образует густой, темный и глянцевый соус с насыщенным ресторанным вкусом. Если кусок говядины содержал слишком много собственного жира, поверхность жидкости в конце просто обезжиривают обычной ложкой, получая чистый соус без длительного вываривания костей и утомительного стояния у горячей плиты.
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