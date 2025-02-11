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11 февраля, 12:31
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Шакшука – пряное наслаждение утра: вкусный и простой рецепт от Павы

Марта Касиянчук

Шакшука – оригинальный, простой и полезный рецепт. Этот традиционный ближневосточный рецепт яичницы обогащен смесью трав и специй, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет питательную пищу для заряда на целый день.

Этот невероятный завтрак в пряном томатном соусе заставит вас облизать пальцы. Как приготовить идеальную шакшуку рассказывает 24 Канал со ссылкой на победителя "МастерШеф-7" Вадима Бжезинского (Павы).

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Шакшука от Павы

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1/2 лука фиолетового;
– 2 помидора;
– 1 зубок чеснока;
– 1/2 болгарского перца;
– 1/2 чайной ложки паприки сладкой;
– 1 чайная ложка сахара;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– лимонный сок – по вкусу;
– 2 – 3 яйца;
– 20 граммов кинзы;
– кунжутная паста (тахини) – по желанию;
– тмин – по вкусу;
– соль, черный перец – по вкусу.

Как приготовить шакшуку: смотрите видео

Приготовление:

  1. Фиолетовый лук мелко нарежьте, помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Болгарский перец нарежьте мелкими полосками, чеснок измельчите.
     
  2. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте лук и обжарьте 2 – 3 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и перемешайте, чтобы он раскрыл свой аромат.
     
  3. Добавьте болгарский перец, помидоры, сладкую паприку, сахар, тмин, соль и перец. Влейте немного воды, чтобы овощи равномерно тушились. Готовьте на среднем огне 10 – 12 минут, периодически помешивая.
     
  4. Сделайте в соусе 2 – 3 углубления и аккуратно вбейте в них яйца. Готовьте без накрывания 5 – 7 минут, пока белок не схватится, а желток останется жидким.
     
  5. В конце сбрызните лимонным соком, посыпьте свежей кинзой и подайте со свежим хлебом или лавашем. По желанию добавьте пасту тахини.

Приятного аппетита!

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