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18 июня, 14:11
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Будете делать каждое лето: оригинальный рецепт шампанского из бузины

Марта Касиянчук
Основні тези
  • В жаркую погоду шампанское из цветов бузины становится прохладным напитком, который утолит жажду.
  • Известный своим уникальным цветочным вкусом, этот напиток еще и обладает целым рядом целебных свойств.

Из цветков бузины, которые популярны летом, можно делать разные напитки, но самым элегантным – является шампанское из бузины. Этот натуральный газированный напиток может похвастаться символическим содержанием алкоголя и деликатным сладким цветочным ароматом.

Этот напиток еще и считают полезным, потому что цвет бузины имеет разнообразные целебные свойства. 24 Канал со ссылкой на Факты делится рецептом домашнего шампанского из бузины.

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Шампанское из бузины

  • Время: 50 минут (2 месяца брожения)
  • Порции: 10 – 15

Ингредиенты:
– 10 литров воды;
– 15 цветков бузины;
– 1 килограмм сахара;
– 20 граммов лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Соберите цветки бузины и высушите – температура воздуха не должна превышать 35 градусов.
     
  2. Налейте в кастрюлю воду, добавьте бузину, сахар и лимонную кислоту. Все перемешайте и оставить на 3 дня настояться – до конца крышкой не накрывайте, чтобы пошел процесс брожения.
     
  3. На 3 день процедите жидкость через марлю. Тогда налейте в бутылки и на 2 месяца оставьте в темном прохладном месте – не выше 4 – 5 градусов – в горизонтальном положении (иначе углекислый газ разорвет бутылки).
     
  4. После того достаньте шампанское из бузины и наслаждайтесь игристым вкусом этого летнего напитка.

Готово!

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