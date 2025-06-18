Будете делать каждое лето: оригинальный рецепт шампанского из бузины

Из цветков бузины, которые популярны летом, можно делать разные напитки, но самым элегантным – является шампанское из бузины. Этот натуральный газированный напиток может похвастаться символическим содержанием алкоголя и деликатным сладким цветочным ароматом.

Этот напиток еще и считают полезным, потому что цвет бузины имеет разнообразные целебные свойства. 24 Канал со ссылкой на Факты делится рецептом домашнего шампанского из бузины. Читайте также Прохлада гарантирована: готовим "Мохито" – легкий коктейль в жаркие дни, который можно и детям Шампанское из бузины Время: 50 минут (2 месяца брожения)

50 минут (2 месяца брожения) Порции: 10 – 15 Ингредиенты:

– 10 литров воды;

– 15 цветков бузины;

– 1 килограмм сахара;

– 20 граммов лимонной кислоты. Приготовление: Соберите цветки бузины и высушите – температура воздуха не должна превышать 35 градусов.

Налейте в кастрюлю воду, добавьте бузину, сахар и лимонную кислоту. Все перемешайте и оставить на 3 дня настояться – до конца крышкой не накрывайте, чтобы пошел процесс брожения.

На 3 день процедите жидкость через марлю. Тогда налейте в бутылки и на 2 месяца оставьте в темном прохладном месте – не выше 4 – 5 градусов – в горизонтальном положении (иначе углекислый газ разорвет бутылки).

После того достаньте шампанское из бузины и наслаждайтесь игристым вкусом этого летнего напитка. Готово! Тоже приготовьте: испанский коктейль "Сангрия".