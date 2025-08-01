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1 августа, 17:00
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Закуска на все случаи жизни: готовим пикантные шампиньоны – рецепт на скорую руку

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Грибы в соевом соусе с чесноком – популярная и очень вкусная закуска. Получаются румяными и пикантными.
  • Это блюдо не только быстрое и простое в приготовлении, но и достаточно универсальное, чтобы украсить как повседневную трапезу, так и праздничные мероприятия.

Чтобы приготовить эти вкусные шампиньоны, грибы сначала запекают, а затем добавляют разнообразные ингредиенты, чтобы усилить их вкус и придать пикантность. Эта универсальная закуска непременно поразит гостей и украсит любую трапезу.

Времени нужно минимум, как и ингредиентов. Как приготовить маринованные шампиньоны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @nisenitnitsia.

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Как вкусно приготовить шампиньоны?

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты: 
– 500 граммов шампиньонов; 
– масло; 
– приправа к грибам; 
– 30 миллилитров соевого соуса; 
– 2 зубчика чеснока; 
– петрушка.

Приготовление:

  1. Грибы помойте и обсушите. Добавьте масло и приправу.
     
  2. Запеките в мультипечи или гриле 15 минут, а в духовке – примерно 25 минут.
     
  3. Добавьте соевый соус, чеснок, зелень. Хорошо перемешайте и подавайте.

Приятного аппетита!

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