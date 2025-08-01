1 августа, 17:00
Закуска на все случаи жизни: готовим пикантные шампиньоны – рецепт на скорую руку
Основні тези
- Грибы в соевом соусе с чесноком – популярная и очень вкусная закуска. Получаются румяными и пикантными.
- Это блюдо не только быстрое и простое в приготовлении, но и достаточно универсальное, чтобы украсить как повседневную трапезу, так и праздничные мероприятия.
Чтобы приготовить эти вкусные шампиньоны, грибы сначала запекают, а затем добавляют разнообразные ингредиенты, чтобы усилить их вкус и придать пикантность. Эта универсальная закуска непременно поразит гостей и украсит любую трапезу.
Времени нужно минимум, как и ингредиентов. Как приготовить маринованные шампиньоны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @nisenitnitsia.
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Как вкусно приготовить шампиньоны?
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов шампиньонов;
– масло;
– приправа к грибам;
– 30 миллилитров соевого соуса;
– 2 зубчика чеснока;
– петрушка.
Приготовление:
- Грибы помойте и обсушите. Добавьте масло и приправу.
- Запеките в мультипечи или гриле 15 минут, а в духовке – примерно 25 минут.
- Добавьте соевый соус, чеснок, зелень. Хорошо перемешайте и подавайте.
Приятного аппетита!
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