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29 мая, 14:11
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Самая вкусная шарлотка из 5 ингредиентов на скорую руку: простой рецепт выпечки

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Рецепт шарлотки содержит всего 5 ингредиентов, а результат – невероятный.
  • Вам понадобится 1 час времени и десерт к чаю готов.

С приходом лета появляется множество замечательной яблочной выпечки. Среди этих лакомств – шарлотка. Необычайно простой, но вкусный пирог, который продолжает покорять сердца любителей десертов.

Приготовить эту выпечку можно всего из 5 ингредиентов. Рецептом самой простой шарлотки делится 24 Канал со ссылкой на Woman24.

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Шарлотка из 5 ингредиентов

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– яблоки;
– 3 яйца;
– 120 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– ванилин, цедра лимона или апельсина – по желанию.

Приготовление:

  1. Яйца взбейте миксером. Добавьте сахар и взбейте до пышной массы. Теперь просеянную муку и разрыхлитель. По желанию добавьте ванилин и цедру.
     
  2. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте ломтиками. В форму выложите пергаментную бумагу. Теперь яблоки и залейте тестом.
     
  3. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 – 50 минут. Готовую шарлотку посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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