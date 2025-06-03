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3 июня, 23:10
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Первый раз вы запомните навсегда: шашлык из скумбрии, который готовят чаще, чем мясо

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Скумбрия на огне получается нежной, сочной и аппетитной.
  • Ингредиенты включают скумбрию, лук, соевый соус, ароматное масло, соль, перец и паприку.

Сочный шашлык это удовольствие, перед которым просто невозможно устоять. Однако любимое блюдо из скумбрии подарит вам действительно незабываемый опыт.

Скумбрия на огне получается нежной, сочной и невероятно аппетитной. Можете не рассчитывать, что блюдо долго будет оставаться на столе. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом, которым поделилась суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем инстаграме.

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Рецепт шашлыка из скумбрии

  • Время: 20 минут + маринование
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 3 скумбрии;
– 1 лук;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 60 миллилитров масла с травами;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу необходимо очистить от внутренностей, отрезать голову и хвост, после чего хорошо промыть под холодной водой. Затем нарезать порционными кусками толщиной около 3 – 4 сантиметра.

  2. К подготовленной рыбе добавьте порезанный кольцами лук, любимые приправы и душистое масло с травами.

  3. Все тщательно перемешайте и оставьте мариноваться примерно на час.

  4. После маринования нанижите куски скумбрии на шампуры и жарьте на огне с обеих сторон по 8 – 10 минут, до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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