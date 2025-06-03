Первый раз вы запомните навсегда: шашлык из скумбрии, который готовят чаще, чем мясо
- Скумбрия на огне получается нежной, сочной и аппетитной.
- Ингредиенты включают скумбрию, лук, соевый соус, ароматное масло, соль, перец и паприку.
Сочный шашлык это удовольствие, перед которым просто невозможно устоять. Однако любимое блюдо из скумбрии подарит вам действительно незабываемый опыт.
Скумбрия на огне получается нежной, сочной и невероятно аппетитной. Можете не рассчитывать, что блюдо долго будет оставаться на столе. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом, которым поделилась суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем инстаграме.
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Рецепт шашлыка из скумбрии
- Время: 20 минут + маринование
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 3 скумбрии;
– 1 лук;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 60 миллилитров масла с травами;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Рыбу необходимо очистить от внутренностей, отрезать голову и хвост, после чего хорошо промыть под холодной водой. Затем нарезать порционными кусками толщиной около 3 – 4 сантиметра.
К подготовленной рыбе добавьте порезанный кольцами лук, любимые приправы и душистое масло с травами.
Все тщательно перемешайте и оставьте мариноваться примерно на час.
После маринования нанижите куски скумбрии на шампуры и жарьте на огне с обеих сторон по 8 – 10 минут, до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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