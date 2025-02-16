Очень шоколаднооо: готовим брауни, от которого невозможно оторваться

Брауни – одно из самых удачных воплощений десерта с шоколадом. Это насыщенное лакомство обещает удовлетворить даже самые привередливые вкусовые рецепторы.

Хрустящий снаружи и влажный внутри – таким должен быть идеальный брауни. Рецептом шоколадного брауни с фундуком делится 24 Канал со ссылкой на победительницу "МастерШеф" Алину Бурик. Читайте также Справится даже ребенок: шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут: шоколадный кекс в микроволновке Брауни с фундуком Время: 45 минут

45 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 180 граммов черного шоколада;

– 150 граммов сливочного масла;

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 50 граммов муки;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– 50 граммов фундука;

– 50 граммов молочного шоколада. Приготовление: На паровой бане растопите шоколад и сливочное масло. Затем отставьте, чтобы масса немного остыла.

Хорошо перетрите или взбейте миксером яйца с сахаром. Добавьте муку с разрыхлителем и размешайте до однородности.

Соедините две смеси и хорошо перемешайте до однородности.

Затем добавьте к этой массе измельченные фундук и молочный шоколад.

Вылейте тесто в форму диаметром 20 – 22 сантиметра, выстеленную пергаментом. Выпекайте брауни в разогретой до 160 градусов духовке 25 – 30 минут.

Полностью охладите перед подачей – поместите брауни в холодильник. Подавайте с шариком мороженого. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и нежное печенье с кремом.