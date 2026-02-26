Для этого торта не надо ни миксер, ни весы: почему все так любят "Марусю"
- Рецепт торта "Маруся" включает простые ингредиенты и не требует миксера или весов.
- Ингредиенты для коржей: яйцо, соль, сахар, кефир, сода, мука, масло, какао и ванильный сахар, а для крема: вареное сгущенное молоко, сметана и ванильный сахар.
Нежный шоколадный торт может стать очень частым гостем вашего холодильника. По крайней мере, рецепт "Маруси" точно позволяет делать его чуть ли не каждый день.
Берем несколько простых ингредиентов, стакан – и готовим невероятно нежный шоколадный торт. Процесс настолько легкий, что вы можете его воспроизводить каждый раз, как захочется чего-то сладенького, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить шоколадный торт "Маруся"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
коржи:
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– стакан сахара;
– стакан кефира;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 стакан муки;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 2 столовые ложки какао;
– пол пачки ванильного сахара или ванилина;
крем:
– 1 банка вареного сгущенного молока;
– 350 граммов сметаны;
– пол пачки ванильного сахара или ванилина;
декор:
– 2 – 3 столовые ложки крема;
– 2 – 3 чайные ложки какао.
Очень вкусный торт без хлопот и затрат / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром и солью. Вливаем кефир и добавляем соду. Затем добавляем остальные ингредиенты для коржей. Тесто получится несколько жидким – так должно быть.
- Выливаем тесто в застеленную пергаментом форму и выпекаем при 170 градусах 40 – 45 минут. Даем остыть и делим на 3 коржа. Края подравниваем, обрезки перебиваем в крошку.
- Смешиваем все ингредиенты для крема, несколько ложек откладываем для декора.
- Собираем торт, перемазав коржи кремом, накрываем и ставим в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
- После этого декорируем торт крошкой, кремом и какао, здесь можно фантазировать.
Как выбрать качественное вареное сгущенное молоко?
При выборе качественной вареной сгущенки прежде всего обращайте внимание на название и состав продукта. На этикетке должно быть четко указано "Молоко цельное сгущенное вареное", а среди ингредиентов – только коровье молоко и сахар, советует Shuba.
Наличие растительных жиров, пальмового масла, крахмала или искусственных загустителей свидетельствует о низком качестве и заменители, которые портят вкус и консистенцию десерта.
Обязательно проверьте маркировку ДСТУ, ведь продукты, изготовленные по государственному стандарту, проходят строгий контроль, чем те, что сделаны по техническим условиям (ТУ).
