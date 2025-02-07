Быстрый десерт без выпечки: готовим шоколадный торт из печенья

Когда хочется побаловать близких сладеньким, а времени для приготовления сложных десертов нет, на помощь приходят простые рецепты. Многие традиционные ингредиенты имеют быструю альтернативу.

Например, шоколадный торт без выпекания – он готовится из печенья. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Storinka. Читайте также Проще не бывает: лимонный кекс, который каждый раз поражает вкусом Шоколадный торт из печенья Время: 20 минут

20 минут Порции: 8 Ингредиенты:

– 500 граммов творога кисломолочного сыра;

– 125 граммов сливочного масла;

– 110 граммов сахарной пудры;

– 300 граммов шоколадного печенья.



Для поливки:

– 100 граммов черного шоколада;

– 25 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки кокосовой стружки. Приготовление: Взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой. Добавьте творог и хорошо перемешайте. Выложите первый слой печенья, творожный крем, а затем еще один слой шоколадного печенья. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Десерт следует заканчивать слоем печенья. Растопите сливочное масло и черный шоколад. Полейте торт глазурью. В конце посыпьте кокосовой стружкой и поставьте в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и вирусные сладости "Бала баяна".