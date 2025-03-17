17 марта, 23:52
То самое идеальное сочетание: праздничные шпажки с курицей, помидорами и моцареллой
Закуски должны не только быть вкусными, но и иметь яркий вид. И это тот случай, когда все факторы сошлись просто идеально.
Эта закуска никогда не теряет актуальности и прошла проверку множеством праздников. Главное – удачно приготовить мясо, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Mashed.
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Шпажки с курицей, помидорами и моцареллой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе;
– помидоры черри;
– моцарелла;
– базилик.
Приготовление:
- Курочку нарезаем небольшими порционными кусочками.
- Сначала обмазываем на большом огне, чтобы образовалась корочка.
- Уменьшаем огонь и продолжаем готовить, добавляем специи.
- В конце приготовления добавляем немного бальзамического уксуса и сахар, чтобы мясо карамелизировалось.
- Нанизываем по кусочку мяса на шпажки, затем добавляем помидоры, сыр и базилик.
Приятного аппетита!
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