То самое идеальное сочетание: праздничные шпажки с курицей, помидорами и моцареллой

Закуски должны не только быть вкусными, но и иметь яркий вид. И это тот случай, когда все факторы сошлись просто идеально.

Эта закуска никогда не теряет актуальности и прошла проверку множеством праздников. Главное – удачно приготовить мясо, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Mashed. Интересно "Итальянской кухни не существует": смелое заявление историка из Италии – какие у него аргументы Шпажки с курицей, помидорами и моцареллой Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 600 граммов куриного филе;

– помидоры черри;

– моцарелла;

– базилик. Приготовление: Курочку нарезаем небольшими порционными кусочками. Сначала обмазываем на большом огне, чтобы образовалась корочка. Уменьшаем огонь и продолжаем готовить, добавляем специи. В конце приготовления добавляем немного бальзамического уксуса и сахар, чтобы мясо карамелизировалось. Нанизываем по кусочку мяса на шпажки, затем добавляем помидоры, сыр и базилик. Приятного аппетита! Подарок звездной пани Стефы: рецепт аппетитной сырной намазки.