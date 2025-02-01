Невероятные синнабоны: рецепт ароматного наслаждения от финалистки "МастерШеф-14"
Синнабоны это не просто булочки, а вкусный десерт, который любят практически все. Аромат корицы наполняет дом и помогает создать атмосферу уюта.
Этот рецепт идеально подходит для домашней выпечки. Пусть его простота вас не вводит в заблуждение – результат получится нежным и вкусным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Instagram Аннет Вовк.
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Рецепт синнабонов
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 250 граммов творога (5%);
– 120 граммов сахарозаменителя;
– 340 граммов рисовой муки 340 граммов рисовой муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 50 граммов сливочного или кокосового масла;
– корица – по вкусу;
– мед – по желанию.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте яйца, творог и сахарозаменитель. Перемешайте вилкой или блендером, чтобы масса стала однородной.
- Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто.
- Заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 20 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом или смажьте растительным маслом.
- Растопите масло и дайте ему немного остыть.
- Достаньте тесто, раскатайте его в тонкий пласт. Равномерно смажьте маслом, посыпьте корицей. Аккуратно сверните в рулет.
- Разрежьте рулет на равные части. Выложите заготовки на противень срезом вниз. Смажьте желтком.
- Выпекайте примерно 20 минут, пока булочки не станут румяными.
- По желанию полейте готовые синнабоны медом.
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