Невероятные синнабоны: рецепт ароматного наслаждения от финалистки "МастерШеф-14"

Синнабоны это не просто булочки, а вкусный десерт, который любят практически все. Аромат корицы наполняет дом и помогает создать атмосферу уюта.

Этот рецепт идеально подходит для домашней выпечки. Пусть его простота вас не вводит в заблуждение – результат получится нежным и вкусным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Instagram Аннет Вовк.

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Рецепт синнабонов

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 250 граммов творога (5%);

– 120 граммов сахарозаменителя;

– 340 граммов рисовой муки 340 граммов рисовой муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 50 граммов сливочного или кокосового масла;

– корица – по вкусу;

– мед – по желанию.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте яйца, творог и сахарозаменитель. Перемешайте вилкой или блендером, чтобы масса стала однородной. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 20 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом или смажьте растительным маслом. Растопите масло и дайте ему немного остыть. Достаньте тесто, раскатайте его в тонкий пласт. Равномерно смажьте маслом, посыпьте корицей. Аккуратно сверните в рулет. Разрежьте рулет на равные части. Выложите заготовки на противень срезом вниз. Смажьте желтком. Выпекайте примерно 20 минут, пока булочки не станут румяными. По желанию полейте готовые синнабоны медом.

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