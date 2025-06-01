Невероятная вкуснятина: готовим на завтрак многоуровневый горячий сэндвич

Сэндвич "Монте-Кристо", который часто описывают как стандартный с ветчиной и сыром, отличается своей многослойной структурой. Обжаривают его до золотистости в сливочном масле.

Чтобы приготовить этот вкусный горячий сэндвич, понадобится не так много ингредиентов и совсем немного времени. Рецептом многоуровневого сэндвича "Монте-Кристо" делится 24 Канал со ссылкой на Storinka. Читайте также К барбекю то, что надо: сочные фаршированные грибы – рецепт выходного дня Многоуровневый сэндвич Монте-Кристо Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 6 ломтиков белого хлеба;

– сыр;

– ветчина;

– майонез;

– желтая горчица;

– 4 яйца;

– 1/2 стакана молока;

– 3 – 4 столовые ложки сливочного масла. Приготовление: Намажьте майонезом два ломтика хлеба. Сверху положите ломтик сыра и пару кусочков ветчины.

Добавьте второй ломтик хлеба. Сверху смажьте горчицей, добавьте ломтики ветчины и еще сыра. Сверху положите третий ломтик хлеба.

Аккуратно срежьте корочки. Взбейте вместе яйца и молоко. Окуните бутерброды в смесь, чтобы покрыть их.

Растопите сливочное масло в сковороде на медленном огне. Готовьте сэндвичи примерно по 4 – 5 минут с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: домашний паштет из куриного филе.