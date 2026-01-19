Твердый белок и идеальный желток: сколько времени варить яйца: сколько времени варить яйца

Варить яйца вкрутую умеют все, но получать идеальный результат умеет не каждый. Вся проблема – в догадках о времени приготовления.

Вскипятить воду, посолить, положить яйца и вынуть через несколько минут – более простого алгоритма просто не придумаешь. Но даже здесь достаточно одного нюанса, чтобы получить куда лучший результат, чем обычно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Morele.

К теме Вареные яйца почистятся за секунду: какой способ работает в разы лучше соли

Сколько минут надо варить яйца?

Идеально сваренные яйца – это твердый белок и густой, но не "забитый" желток. Если вам нужны яйца на салат, то нужно подержать их в воде на 1 – 2 минуты дольше.

Идеальный результат / Фото Freepik

7 минут с момента попадания яиц в воду – оптимальное время. Белок получится твердым, а вот желток схватится по краям, а внутри останется мягким.

Что добавить в воду, чтобы легко почистить яйца?

Все знают о соли, но это не лучший вариант. Куда лучше будет добавить в воду немного соды, советует Kobieta.

Яйца плохо чистятся из-за низкой кислотности. Сода – это щелочь, поэтому белок при сворачивании не будет цепляться к пленке.

