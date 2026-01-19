Вскипятить воду, посолить, положить яйца и вынуть через несколько минут – более простого алгоритма просто не придумаешь. Но даже здесь достаточно одного нюанса, чтобы получить куда лучший результат, чем обычно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Morele.
Сколько минут надо варить яйца?
Идеально сваренные яйца – это твердый белок и густой, но не "забитый" желток. Если вам нужны яйца на салат, то нужно подержать их в воде на 1 – 2 минуты дольше.
Идеальный результат / Фото Freepik
7 минут с момента попадания яиц в воду – оптимальное время. Белок получится твердым, а вот желток схватится по краям, а внутри останется мягким.
Что добавить в воду, чтобы легко почистить яйца?
Все знают о соли, но это не лучший вариант. Куда лучше будет добавить в воду немного соды, советует Kobieta.
Яйца плохо чистятся из-за низкой кислотности. Сода – это щелочь, поэтому белок при сворачивании не будет цепляться к пленке.
