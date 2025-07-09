Чтобы получилась мягкой, но не разварилась: сколько времени надо готовить кукурузу
- Вареная кукуруза является популярным летним лакомством.
- Правильный расчет времени приготовления является ключевым для достижения идеальной текстуры кукурузы.
Вареная кукуруза – один из лучших подарков летнего сезона. Главный секрет блюда – правильно рассчитать время приготовления.
Есть несколько правил приготовления вареной кукурузы, соблюдение которых точно подарит непревзойденный результат. Первое – добавить в воду сахар, по 2 столовые ложки на 4 початка. А что касается времени приготовления, то стоит придерживаться отсчета в 10 – 15 минут от момента закипания воды, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал przyslij przepis.
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Рецепт вареной кукурузы с чесноком
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 столовые ложки сахара;
– 3 початка кукурузы;
сырный соус:
– 1 щепотка молотого мускатного ореха;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 460 миллилитров молока 3,2%;
– 5 граммов петрушки;
– 1 щепотка черного перца;
– 200 граммов желтого сыра, хорошо плавящегося;
– 1 щепотка соли.
Приготовление:
В большую кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар и опускаем предварительно очищенные початки кукурузы. Доводим до кипения и варим не дольше 8 минут.
Тем временем в сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем муку и обжариваем ее 3 – 4 минуты до золотистого цвета.
Постепенно вливаем молоко, постоянно помешивая, и варим на слабом огне, пока соус не загустеет.
Приправляем солью, черным перцем и щепоткой мускатного ореха. Добавляем тертый сыр и перемешиваем до однородной кремовой консистенции.
В конце бросаем немного измельченной петрушки для свежести.
Выкладываем початки кукурузы на порционные тарелки и щедро поливаем сырным соусом перед подачей.
Приятного аппетита!
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