Деликатес, который таки можно попробовать: сколько стоит самая дорогая в мире рыба

В мире кулинарии есть немало деликатесов, цена которых по меньшей мере впечатляет. Впрочем, есть случаи, когда стоимость блюда вполне оправдана.

Красная рыба не для всех является повседневным продуктом, но на праздники ею можно полакомиться. Но есть вид, мясо которого признано настоящим деликатесом и является самым дорогим в мире, рассказывает 24 Канал.

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Самая дорогая рыба в мире

Самой дорогой рыбой в мире является голубой тунец. Цена за килограмм этой рыбы может достигать 5 тысяч долларов. Особенно эту рыбу ценят в Японии, где с ней готовят суши и сашими.

Однажды на аукционе в Токио голубого тунца весом 278 килограммов продали за 3,1 миллиона долларов. До сих пор этот лот остается рекордным.

Суши – наиболее популярное использование голубого тунца / Фото Pixabay

Голубой тунец также известен как "морская говядина" благодаря своей красной мясной структуре и высокому содержанию белка и железа. Он является крупнейшим представителем семейства тунцов и одновременно одним из самых редких. Из-за высокой ценности голубой тунец часто продается на аукционах, что еще больше повышает его стоимость.

Из-за чрезмерного вылова популяция голубого тунца с 2014 года классифицируется как уязвимый вид. После этого его популяция начала восстанавливаться, поэтому об угрозе исчезновения вида речь не идет.

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