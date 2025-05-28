Продукт для избранных: сколько стоит самое дорогое мясо в мире и почему оно такое дорогое

Есть деликатесы, цена. которых может поражать. Но все не так просто, ведь их производство также удовольствие не из дешевых.

Мраморная говядина – самое дорогое мясо в мире. Почему оно такое дорогое и сколько стоит килограмм такого продукта – рассказывает 24 Канал.

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Самое дорогое мясо в мире

Для производства мраморной говядины выращивают специальную японскую породу коров – Вагю. Ранее их выращивали только в Японии, однако впоследствии этим начали заниматься и австралийские фермеры, а теперь это мясо экспортируют США, Новая Зеландия и некоторые страны Южной Америки.

Этих коров кормят лучшей травой, поят красным вином и даже натирают саке. Цена килограмма мяса этих коров колеблется от 900 до 2800 долларов. Впрочем, на аукционах цена может быть еще выше.

Самое дорогое блюдо, в котором использовали мясо Вагю, стоило 25 тысяч долларов. Ресторан Frida в 2017 году создал тако, порцию которого продавали именно по такой цене.

Особенность мраморной говядины – тонкие жировые прослойки. Благодаря им блюда с этим мясом имеют нежный и тонкий вкус, ведь во время приготовления жир превращается в аппетитный мясной сок.

Его считают лучшим в мире: рецепт знаменитого норвежского торта.