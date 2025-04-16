Сколько варить яйца на Пасху: совет от популярного шефа

Для того, чтобы пасхальные яйца были красивыми и хорошо смаковали, нужно правильно сварить яйца. И есть четкий алгоритм, которого придерживаются мировые звезды кулинарии.

Сварить яйца может каждый, но достичь идеального результата поможет соблюдение четкой последовательности приготовления. Здесь стоит принять во внимание мнение звезд кулинарии, таких как исполнительный шеф-повар Hilton Harrisburg Джон Рейс, информирует 24 Канал.

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Как сварить идеальные яйца

Выложите яйца в один слой на дно кастрюли и залейте холодной водой. Жидкость должна покрывать яйца на 2 – 3 сантиметра.

Поставьте кастрюлю на плиту и медленно доведите воду до кипения. Как только появятся пузырьки, уменьшите огонь до минимума, чтобы яйца варились на медленном кипении. Идеальное время варки – ровно 12 минут.

Важный акцент праздника / Фото Freepik

После завершения варки сразу слейте горячую воду и залейте яйца холодной, чтобы прекратить процесс приготовления. Обязательно добавьте соль в холодную воду – это облегчит очистку скорлупы.

Готовые сваренные вкрутую яйца прекрасно хранятся в холодильнике до 7 дней.

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