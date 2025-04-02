2 апреля, 12:41
Не солеными едиными: готовим вкуснейшую сладкую намазку на хлеб
Хотя яичница и бутерброды могут быть основными продуктами на каждый день, многие предпочитают начинать свое утро со сладкого. И такой быстрый и сытный завтрак можно приготовить за считанные минуты.
В этом поможет сладкая творожная намазка. Как ее приготовить делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Сладкая творожная намазка
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного сыра;
– 50 граммов спелого манго;
– 1 чайная ложка меда.
Приготовление:
- Манго порежьте мелко ножом, или смешайте в блендере вместе со сливочным сыром. Все зависит от консистенции, которую желаете.
- Для сладкого привкуса добавьте мед.
- А теперь сделайте тост из белого хлеба и намажьте на него пасту из манго.
Приятного аппетита!
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