Не солеными едиными: готовим вкуснейшую сладкую намазку на хлеб

Хотя яичница и бутерброды могут быть основными продуктами на каждый день, многие предпочитают начинать свое утро со сладкого. И такой быстрый и сытный завтрак можно приготовить за считанные минуты.

В этом поможет сладкая творожная намазка. Как ее приготовить делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman. Читайте также Те самые, собравшие миллиарды просмотров: готовим дубайские конфеты не за все деньги мира Сладкая творожная намазка Время: 10 минут

10 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного сыра;

– 50 граммов спелого манго;

– 1 чайная ложка меда. Приготовление: Манго порежьте мелко ножом, или смешайте в блендере вместе со сливочным сыром. Все зависит от консистенции, которую желаете.

Для сладкого привкуса добавьте мед.

А теперь сделайте тост из белого хлеба и намажьте на него пасту из манго. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: ириски в домашних условиях.