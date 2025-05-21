Просто взбить манку с компотом: нежный сладкий мусс, который готовили наши бабушки
Мусс – это отличная опция десерта на каждый день. Готовится он элементарно и не требует особых ингредиентов.
Этот десерт знаком каждому с детства. Для него нужны самые простые ингредиенты, поэтому неудивительно, что он имел популярность у наших бабушек. 24 Канал предлагает вернуться в сладкие воспоминания с рецептом портала Ukr.Media.
Читайте также Результат будет феноменальным: в чем знаменитые шеф-повара варят картофель
Рецепт мусса
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 миллилитров любого компота;
– 3 столовые ложки манки;
– 1 чайная ложка ванильного сахара.
Приготовление:
Влейте пол литра любого компота в кастрюлю и поставьте на плиту. Дождитесь, пока закипит.
Как только жидкость начнет кипеть, уменьшите огонь. Тонкой струйкой всыпайте манную крупу (примерно 3 столовые ложки), постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
Варите еще 2 – 3 минуты на слабом огне, затем снимите с плиты. Добавьте немного ванильного сахара и хорошо перемешайте.
Чтобы легче взбить массу в мусс, охладите дно кастрюли, поставив ее в миску с холодной водой или льдом.
Взбивайте миксером до рыхлой и густой консистенции, пока масса не будет держать форму, подобно взбитым сливкам.
Готовый мусс разлейте по креманкам или чашкам. По желанию украсьте фруктами, ягодами или шоколадной стружкой.
Приятного аппетита!
Смакуем любимую ягоду: торт с клубникой без выпекания.