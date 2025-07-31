31 июля, 07:04
Проще чем пойти в магазин: рецепт сливового варенья на сковороде
Основні тези
- Сливовое варенье является важной частью зимних заготовок.
- Рецепт на сковороде поможет хозяйкам избежать лишних хлопот.
Сливовое варенье обязательно должно быть в планах на зимние заготовки. А если хотите избежать приключений – выбирайте самые простые рецепты, с которыми точно не возникнет проблем.
Это варенье получается не только ароматным и вкусным, но и очень густым. Какую бы вы вкуснятину не захотели приготовить зимой – оно всегда пригодится, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok cook_julija_simonchuk.
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Как приготовить сливовое варенье на сковороде?
- Время: 20 минут
- Порций: 0,5 литра
Ингредиенты:
– 0,5-литровая банка слив;
– 0,5-литровая банка сахара;
– щепотка лимонной кислоты.
Приготовление:
- Сливы моем, нарезаем, выкладываем на сковородку и ставим на максимальный огонь.
- Готовим 5 минут от момента закипания, периодически помешиваем.
- Добавляем сахар и варим еще 5 минут.
- Добавляем лимонную кислоту, кипятим еще 1 минуту.
- Перекладываем варенье в стерильную банку, закатываем, переворачиваем и накрываем покрывалом до остывания.
Приятного аппетита!
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