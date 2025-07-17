Пирог с курицей и грибами, который созовет всех на кухню еще из духовки: быстрый рецепт из готового теста
- Слоеной пирог с курицей и грибами – это вкусное блюдо, которое готовится из хрустящего слоеного теста и сочной начинки.
- Простые ингредиенты и всего 30 минут, и на вашем столе будет непревзойденный пирог.
Курица и грибы являются идеальными ингредиентами для создания вкусного и сытного пирога из слоеного теста. Это блюдо готовится быстро и гарантирует вкусное блюдо за короткий промежуток времени.
Простые ингредиенты и всего 30 минут – и он уже на столе. Рецептом сытного слоеного пирога с куриным филе и грибами делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @vladislava232425.
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Как приготовить пирог с курицей и грибами?
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 500 граммов слоеного теста;
– 1 лук;
– 400 граммов филе;
– 200 граммов шампиньонов;
– 50 миллилитров сливок;
– соль, перец – по вкусу;
– микс специй для курицы;
– 50 – 100 граммов сыра;
– яйцо для смазывания;
– кунжут для присыпки.
Пирог готовится быстро, а на вкус особенный: смотрите видео
Приготовление:
- Обжарьте лук с грибами. Посолите и поперчите.
- Филе курицы обжарьте до золотистой корочки, добавьте специи для курицы, лук с грибами и сливки. Все хорошо перемешайте.
- На застеленный пергаментом противень отправьте половину теста (предварительно немного раскатайте его).
- Выложите начинку, отступая от краев. Затрите сыром и накройте вторым пластом теста. Плотно залепите края и сделайте разрезы.
- Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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