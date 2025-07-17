Пирог с курицей и грибами, который созовет всех на кухню еще из духовки: быстрый рецепт из готового теста

Курица и грибы являются идеальными ингредиентами для создания вкусного и сытного пирога из слоеного теста. Это блюдо готовится быстро и гарантирует вкусное блюдо за короткий промежуток времени.

Простые ингредиенты и всего 30 минут – и он уже на столе. Рецептом сытного слоеного пирога с куриным филе и грибами делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @vladislava232425.

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Как приготовить пирог с курицей и грибами?

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста;

– 1 лук;

– 400 граммов филе;

– 200 граммов шампиньонов;

– 50 миллилитров сливок;

– соль, перец – по вкусу;

– микс специй для курицы;

– 50 – 100 граммов сыра;

– яйцо для смазывания;

– кунжут для присыпки.

Пирог готовится быстро, а на вкус особенный: смотрите видео

Приготовление:

Обжарьте лук с грибами. Посолите и поперчите.

Филе курицы обжарьте до золотистой корочки, добавьте специи для курицы, лук с грибами и сливки. Все хорошо перемешайте.

На застеленный пергаментом противень отправьте половину теста (предварительно немного раскатайте его).

Выложите начинку, отступая от краев. Затрите сыром и накройте вторым пластом теста. Плотно залепите края и сделайте разрезы.

Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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