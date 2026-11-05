Ужин на всю семью из сочного фарша: сочные домашние куриные котлеты в золотистой панировке

Готовим сочные куриные котлеты / "Хозяйка"

Приготовление куриных котлет из белого филе часто сопряжено с риском получить сухое и волокнистое блюдо, поскольку грудинка практически не содержит собственного жира. Однако правильная кулинарная техника позволяет превратить диетическое мясо в удивительно сочные, пышные и нежные котлеты.

Главный секрет заключается в добавлении в фарш кусочка мягкого качественного сливочного масла и белого хлебного мякиша, предварительно размоченного в молоке. Хлебные волокна надежно удерживают мясные соки внутри котлеты во время термической обработки, не давая влаге испариться, а сливочное масло постепенно тает на горячей сковороде, насыщая курицу изнутри кремовым привкусом, рассказывает "Господинька". Adv Как приготовить сочные куриные котлеты? Ингредиенты:

– 1,2 килограмма свежего куриного филе;

– 100 граммов белого хлеба без корочки;

– 120 миллилитров молока жирностью 2,5 – 3,2%;

– 15 граммов мягкого сливочного масла;

– 5 граммов свежего чеснока;

– 1 чайная ложка каменной соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

– 1 щепотка молотого кориандра;

– 1 щепотка мускатного ореха;

– 50 граммов панировочных сухарей;

– 3 – 4 столовые ложки растительного масла. Реклама Приготовление: С белого хлеба срежьте корочки, мякиш залейте молоком на 5 минут, слегка отожмите руками и измельчите блендером до пастообразного состояния. Куриное филе промойте, обсушите полотенцем, нарежьте средними кусочками и дважды пропустите через мясорубку с мелкой сеткой для получения воздушной структуры. В глубокой миске смешайте мясной фарш, хлебную массу, мягкое сливочное масло, соль, черный перец, кориандр, мускатный орех и чеснок, пропущенный через пресс. Тщательно перемешайте массу руками в течение 3 – 4 минут, слегка отбивая ее о стенки посуды, после чего накройте пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут для охлаждения и стабилизации жиров. Из охлажденного фарша влажными руками сформируйте одинаковые овальные котлеты, обильно обваляйте каждую в панировочных сухарях и выложите на доску. На сковороде хорошо разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты на умеренном огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны до образования красивой румяной корочки. Накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь до минимального или выключите конфорку и оставьте котлеты дойти до готовности под паром еще на 5 минут.

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