Вечеря на всю сімʼю соковитого фаршу: соковиті домашні курячі котлети в золотистій паніровці

Готуємо соковиті курячі котлети / "Господинька"

Приготування курячих котлет із білого філе часто пов'язане з ризиком отримати суху та волокнисту страву, оскільки грудинка майже не містить власного жиру. Проте правильна кулінарна техніка дозволяє перетворити дієтичне м'ясо на дивовижно соковиті, пишні та ніжні биточки.

Головна таємниця полягає у введенні до фаршу шматочка м'якого якісного вершкового масла та білого хлібного м'якуша, попередньо вимоченого в молоці. Хлібні волокна надійно зв'язують м'ясні соки всередині котлети під час термічної обробки, не даючи волозі випаруватися, а вершкове масло поступово плавиться на гарячій сковороді, насичуючи курятину зсередини кремовим посмаком, розповідає "Господинька". Adv Як приготувати соковиті котлети з курки? Інгредієнти:

– 1,2 кілограма свіжого курячого філе;

– 100 грамів білого хліба без скоринки;

– 120 мілілітрів молока жирністю 2,5 – 3,2%;

– 15 грамів м'якого вершкового масла;

– 5 грамів свіжого часнику;

– 1 чайна ложка кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 дрібка меленого коріандру;

– 1 дрібка мускатного горіха;

– 50 грамів панірувальних сухарів;

– 3 – 4 столові ложки рослинної олії. Реклама Приготування: З білого хліба зріжте скоринки, м'якуш залийте молоком на 5 хвилин, злегка відтисніть руками та подрібніть блендером до пастоподібного стану. Куряче філе промийте, обсушіть рушником, наріжте середніми шматками та двічі пропустіть через м'ясорубку з дрібною сіткою для отримання повітряної структури. У глибокій мисці з'єднайте м'ясний фарш, хлібну масу, м'яке вершкове масло, сіль, чорний перець, коріандр, мускатний горіх і пропущений через прес часник. Ретельно вимішайте масу руками протягом 3 – 4 хвилин, злегка відбиваючи її об стінки посуду, після чого накрийте плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин для охолодження й стабілізації жирів. З охолодженого фаршу вологими руками сформуйте однакові овальні котлети, щедро обкачайте кожну в панірувальних сухарях і викладіть на дошку. На сковороді добре розігрійте рослинну олію та обсмажте котлети на помірному вогні по 3 – 4 хвилини з кожного боку до утворення впевненої рум'яної скоринки. Накрийте сковороду кришкою, зменшіть нагрів до мінімального або вимкніть конфорку та залиште вироби дійти до готовності під парою ще на 5 хвилин.

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