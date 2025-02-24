Когда надоели котлеты: приготовьте на ужин эти нежные мясные шарики и вас расцелуют

Это блюдо легко и удачно заменит стандартные и надоевшие котлеты. Если вы все еще заморачиваетесь над тем, что же приготовить сегодня на ужин, попробуйте эти митболы в сливочной подливе.

Они точно не оставят равнодушным никого из домашних. Рецептом мясных шариков в сливках делится 24 Канал со ссылкой на Useti.org.

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Мясные шарики в сливках

Время: 45 минут

45 минут Порции: 10 – 12

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 1 лук;

– 1 яйцо;

– соль, перец – по вкусу.



Для подливки:

– 100 граммов сыра;

– 3 зубчика чеснока;

– 200 граммов сливок 15-20%.

Приготовление:

Мясо прокрутите через мясорубку. В массу добавьте мелко нарезанную луковицу и яйцо. Поперчите и посолите по вкусу, можете добавить и другие любимые специи.

Вымешайте получившийся фарш, и сформируйте из него небольшие шарики. Тогда выложите их в форму для выпекания на расстоянии 1 – 2 сантиметра друг от друга.

Выпекайте мясные шарики в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

В это время приготовьте подливку: натрите на мелкой терке сыр, добавьте к нему измельченный чеснок и сливки.

Полейте мясные шарики соусом и запекайте еще 15 минут.

Эти мясные шарики сочетаются с любым гарниром – картофелем, кашами, макаронами или просто овощами.

Приятного аппетита!

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