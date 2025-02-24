Когда надоели котлеты: приготовьте на ужин эти нежные мясные шарики и вас расцелуют
Это блюдо легко и удачно заменит стандартные и надоевшие котлеты. Если вы все еще заморачиваетесь над тем, что же приготовить сегодня на ужин, попробуйте эти митболы в сливочной подливе.
Они точно не оставят равнодушным никого из домашних. Рецептом мясных шариков в сливках делится 24 Канал со ссылкой на Useti.org.
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Мясные шарики в сливках
- Время: 45 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного филе;
– 1 лук;
– 1 яйцо;
– соль, перец – по вкусу.
Для подливки:
– 100 граммов сыра;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 граммов сливок 15-20%.
Приготовление:
- Мясо прокрутите через мясорубку. В массу добавьте мелко нарезанную луковицу и яйцо. Поперчите и посолите по вкусу, можете добавить и другие любимые специи.
- Вымешайте получившийся фарш, и сформируйте из него небольшие шарики. Тогда выложите их в форму для выпекания на расстоянии 1 – 2 сантиметра друг от друга.
- Выпекайте мясные шарики в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
- В это время приготовьте подливку: натрите на мелкой терке сыр, добавьте к нему измельченный чеснок и сливки.
- Полейте мясные шарики соусом и запекайте еще 15 минут.
Эти мясные шарики сочетаются с любым гарниром – картофелем, кашами, макаронами или просто овощами.
Приятного аппетита!
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