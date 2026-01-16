Гениальные отбивные из социальных сетей: этот рецепт должна попробовать каждая хозяйка
Сочные и нежные отбивные - отличный способ собрать вокруг стола родных и близких. А с этим рецептом вы сделаете это с удовольствием!
Когда захочется чего-то вкусненького, то лучшей опции за отбивные просто не придумать. Их все просто обожают, а еще они прекрасно сочетаются с любым гарниром, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok halyna.tsakh.
Как приготовить вкусные отбивные?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 – 500 граммов мяса;
– 3 яйца;
– 3 столовые ложки муки;
– соль и перец по вкусу.
Как легко приготовить вкусные отбивные: видео
Приготовление:
- Мясо нарезаем порционными кусочками, отбиваем, солим и перчим.
- Отдельно взбиваем белки до пышной пены, постепенно добавляем желтки.
- Затем вмешиваем муку и хорошо перемешиваем.
- Отбивные обваливаем в кляре, затем в муке и жарим на среднем огне до золотистого цвета.
Какие есть секреты идеальных отбивных?
Мясо надо отбивать очень легко. Ваша задача – разрыхлить его, а не порвать, подчеркивает Kuchnia.
"Двойная панировка" также работает превосходно. А еще, если позволяет время, замаринуйте мясо минимум на 15 минут – оно будет очень нежным и сочным.
