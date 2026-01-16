Гениальные отбивные из социальных сетей: этот рецепт должна попробовать каждая хозяйка

Сочные и нежные отбивные - отличный способ собрать вокруг стола родных и близких. А с этим рецептом вы сделаете это с удовольствием!

Когда захочется чего-то вкусненького, то лучшей опции за отбивные просто не придумать. Их все просто обожают, а еще они прекрасно сочетаются с любым гарниром, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok halyna.tsakh.

Как приготовить вкусные отбивные?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 – 500 граммов мяса;

– 3 яйца;

– 3 столовые ложки муки;

– соль и перец по вкусу.

Как легко приготовить вкусные отбивные: видео

Приготовление:

Мясо нарезаем порционными кусочками, отбиваем, солим и перчим. Отдельно взбиваем белки до пышной пены, постепенно добавляем желтки. Затем вмешиваем муку и хорошо перемешиваем. Отбивные обваливаем в кляре, затем в муке и жарим на среднем огне до золотистого цвета.

Какие есть секреты идеальных отбивных?

Мясо надо отбивать очень легко. Ваша задача – разрыхлить его, а не порвать, подчеркивает Kuchnia.

"Двойная панировка" также работает превосходно. А еще, если позволяет время, замаринуйте мясо минимум на 15 минут – оно будет очень нежным и сочным.

