19 марта, 23:55
Она должна быть в пасхальной корзине: рецепт домашней соленой грудки: рецепт домашней соленой грудки
На Пасху каждая хозяйка готовит особые блюда, которые наполняют праздничную корзину. Одной из таких традиций является домашняя соленая грудка.
Это нежный молочно-яичный сыр, который имеет плотную текстуру и приятный сливочный вкус, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok emiliya.yevtushenko. Она похожа на домашний сыр, но благодаря яйцам и сметане получается более упругой и идеально подходит для праздничного стола.
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Рецепт соленой грудки
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр молока;
– 10 яиц (домашние – для лучшего цвета);
– 1,5 чайной ложки соли;
– 200 граммов сметаны 21%;
– 70 граммов сливочного масла;
– пучок укропа.
Приготовление:
- Яйца взбейте венчиком до однородной консистенции.
- В кастрюле подогрейте молоко, добавьте соль, сметану, взбитые яйца и измельченный укроп.
- Варите на малом огне, постоянно помешивая, пока масса не начнет сворачиваться, а сыворотка отделяться.
- В сито выложите марлю, сложенную в несколько слоев.
- Процедите массу через сито, хорошо заверните в марлю и оставьте на 7 – 8 часов, чтобы стекла лишняя жидкость.
- После этого разверните и нарежьте порционными кусками.
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