Продолжаем парад крабовых палочек: все хозяйки в восторге от закуски "Рафаэлло"

"Рафалло" это не только конфеты или десерт с изысканными нотками кокома. Одноименная закуска ничем не уступает своим сладким "родственникам".

Эту закуску готовят тогда, когда гости на пороге, а хочется их угостить чем-то вкусненьким. "Рафаэлло" не требует запекания или долгой подготовки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Тикток Mr.Yummy.

Эти соленые шарики хорошо держат форму, подаются порционно их легко можно намазать на хлеб или крекер, поэтому они идеально подходят для праздничного стола или семейного застолья.

Как приготовить закуску "Рафаэлло"

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 240 граммов крабовых палочек;

– 50 граммов твердого сыра;

– 160 граммов плавленого сыра;

– 2 куриных яйца;

– 1 – 2 столовые ложки майонеза;

– черный молотый перец по вкусу;

– 8 – 10 оливок без косточки.

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, полностью остудите и очистите. Твердый сыр и плавленый сырок натрите на мелкой терке, так же измельчите яйца. Крабовые палочки натрите или очень мелко нарежьте ножом. Переложите крабовые палочки, сыры и яйца в глубокую миску, добавьте майонез и черный молотый перец, тщательно перемешайте до густой, пластичной и однородной массы. Поставьте массу в холодильник на 15 – 20 минут, чтобы она лучше держала форму. Оливки обсушите бумажным полотенцем. Слегка увлажненными руками берите небольшое количество массы, выкладывайте внутрь оливку и формируйте плотные шарики одинакового размера. Готовые шарики аккуратно выложите на тарелку или доску для подачи.

Как выбрать крабовые палочки?

Обратите внимание на состав. Сурими – основной ингредиент качественных крабовых палочек, подсказывает Beszamel.

Также стоит пристально осмотреть цвет – даже легкое пожелтение может быть плохим сигналом. От такой продукции лучше отказываться.

