Соленый "Наполеон" с тунцом: он становится популярнее оригинального торта
- Соленый "Наполеон" с тунцом становится популярнее оригинального торта.
- Это блюдо становится открытием, которое хочется повторять снова и снова.
Соленый "Наполеон" станет для вас настоящим открытием. Этот тот случай, когда хочется повторять блюдо снова и снова.
Соленый "Наполеон" имеет все шансы стать открытием, которое навсегда войдет в вашу кулинарную повседневность. Он очень прост в приготовлении и дарит непревзойденный вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Как приготовить соленый "Наполеон"?
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов слоеного теста;
соус:
– 200 граммов майонеза;
– 3 зубчика чеснока;
– укроп, соль и перец по вкусу;
начинка:
– 4 яйца;
– 200 граммов твердого сыра;
– 200 граммов консервированного тунца.
Легкое блюдо, которое дарит много удовольствия / Скриншот из видео "Простые рецепты"
Приготовление:
- Слоеное тесто раскатайте, разрежьте на две части и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20 минут до золотистости.
- Готовое тесто остудите и разделите на несколько коржей. Для соуса смешайте майонез, измельченный чеснок и укроп до однородности.
- Вареные яйца и твердый сыр натрите на крупной терке.
- Собирайте соленый "Наполеон": выложите корж, смажьте соусом, посыпьте сыром, накройте следующим коржом и снова смажьте соусом.
- Далее выложите слой тунца, накройте коржом, смажьте соусом и посыпьте яйцом.
- Повторяйте слои, чередуя начинку. Верх торта посыпьте крошкой из теста.
- Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы хорошо пропитался.
Чем заменить тунец?
Тунец – далеко не единственная опция для соленого "Наполеона". Для этого блюда в принципе подойдет любая рыбная консерва, рассказывает Pysznosci.
Например, элементарная сардина удешевит блюдо бюджетом, но не вкусом. Поэтому не бойтесь экспериментировать и регулировать блюдо по своему вкусу.
