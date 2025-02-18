18 февраля, 10:32
Его считают одним из лучших в мире: соус для макарон всего из 3 ингредиентов
Макаронные изделия – частые гости на наших столах. И их нельзя представить без пикантного соуса, который придает им колоритный и глубокий вкус.
Ключ к аутентичному итальянскому вкусу – минимализм в перечне ингредиентов. Соус для макаронных изделий нужно делать только из 3 компонентов, но главный секрет заключается в том, чтобы дать ему настояться и протушиться, чтобы он смог раскрыть всю глубину вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.
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Рецепт соуса для макарон
- Время: 50 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– лук;
– сливочное масло;
– консервированные помидоры.
Приготовление:
- Лук нарезаем мелкими кубиками.
- Обжариваем лук на сливочном масле.
- Добавляем на сковородку консервированные помидоры. Накрываем крышкой и тушим около 45 минут на медленном огне.
- Время от времени помешиваем соус.
- По желанию кроме соли и перца можно добавить любимые травы и специи.
Приятного аппетита!
Результат как на картинке: жарим яйца на холодной сковороде.