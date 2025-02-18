Его считают одним из лучших в мире: соус для макарон всего из 3 ингредиентов

Макаронные изделия – частые гости на наших столах. И их нельзя представить без пикантного соуса, который придает им колоритный и глубокий вкус.

Ключ к аутентичному итальянскому вкусу – минимализм в перечне ингредиентов. Соус для макаронных изделий нужно делать только из 3 компонентов, но главный секрет заключается в том, чтобы дать ему настояться и протушиться, чтобы он смог раскрыть всю глубину вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.

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Рецепт соуса для макарон

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– лук;

– сливочное масло;

– консервированные помидоры.

Приготовление:

Лук нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем лук на сливочном масле. Добавляем на сковородку консервированные помидоры. Накрываем крышкой и тушим около 45 минут на медленном огне. Время от времени помешиваем соус. По желанию кроме соли и перца можно добавить любимые травы и специи.

Приятного аппетита!

Результат как на картинке: жарим яйца на холодной сковороде.