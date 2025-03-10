Не испортит, а усовершенствует: тот самый соус для шаурмы

Даже самые ярые приверженцы здоровой пищи признаются, что иногда им хочется полакомиться вкусной, сочной шаурмой. Один из секретов вкуса этого блюда, конечно, является соус.

Это важный ингредиент любой шаурмы, который позволяет подчеркнуть все преимущества других продуктов, входящих в состав. Рецептом идеального соуса для шаурмы делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman. Читайте также Полезные альтернативы майонезу: 3 простых соуса, которые удивят гостей – рецепт будут просить все Идеальный соус для шаурмы Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 50 миллилитров сметаны;

– 50 миллилитров майонеза;

– 50 миллилитров ряженки;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– соль, перец, паприка, карри, хмели-сунели – по вкусу. Приготовление: Смешайте вместе ряженку, сметану и майонез.

Теперь лимонный сок, соль и сахар. Тщательно все вымешайте.

По желанию чеснок можете пропустить через пресс или очень мелко порезать ножом. Отправляйте в соус вместе со специями, количество которых возьмите по собственному вкусу. Соус для шаурмы готов! Тоже вкусно: натуральный майонез без яиц.