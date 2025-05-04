Так не в каждом ресторане приготовят: оригинальная спаржа с Дор блю –рецепт Ярославского

Сейчас идет сезон спаржи, а значит, нужно попробовать с ней все рецепты. А особенно те, которые вырвут из обыденности и подарят нотки утонченности.

Этот рецепт спаржи точно стоит того, чтобы его попробовал каждый. Несколько простых приложений, акцент сыра Дор блю – и вы погружаетесь в сплошное наслаждение. 24 Канал советует при случае приготовить спаржу по рецепту из инстаграма известного шефа Владимира Ярославского. Интересно Стоит больше драгоценных металлов: какая самая дорогая еда в мире и почему у нее такая цена Рецепт спаржи с Дор блю Время: 45 минут

45 минут Порций: 4 – 5 Ингредиенты:

– 600 граммов спаржи;

– 75 граммов лука;

– 3 зубчика чеснока;

– 40 граммов белого сухого вина;

– 30 граммов масла;

– 25 граммов муки;

– 150 граммов бульона;

– 100 граммов сливок 30%;

– 40 граммов петрушки;

– соль, перец, травы;

– сухари крупного помола;

– 100 граммов сыра Дор блю. Приготовление: Очистите спаржу: овощечисткой снимите тонкий верхний слой с нижней части стеблей - он жесткий и волокнистый. Если кончики твердоватые, слегка надрежьте их. Промойте спаржу и положите в холодную воду. Приготовьте соус: в сотейнике растопите сливочное масло, всыпьте муку и обжарьте до легкого золотистого цвета - это основа соуса ру. Затем постепенно влейте бульон и сливки, добавьте щепотку соли и щепотку молотого мускатного ореха. Доведите до кипения и варите до загустения. Отдельно обжарьте измельченный лук с чесноком, влейте белое вино и выпарите жидкость. Переложите в блендер соус, обжаренный лук с чесноком и добавьте горсть свежей петрушки. Взбейте до однородной консистенции. Пропустите соус через сито, посолите по вкусу - спаржу не солите, поэтому соус должен быть выразительным. В форму для запекания налейте часть соуса, равномерно положите спаржу, полейте оставшимся соусом. Посыпьте панировочными сухарями, положите раскрошенный сыр Дор блю и сбрызните немного маслом. Запекайте в разогретой духовке при температуре 185 градусов примерно 17 – 20 минут. Приятного аппетита! Если творог стал розовым: в чем причина и можно ли его есть.