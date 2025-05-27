Он готовится сам: вкуснейший завтрак из спаржи и яиц
- Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом завтрака из спаржи и яиц.
- Для приготовления нужно 6-8 стеблей спаржи, 4 яйца, соль, перец, 50 граммов моцареллы, 20 граммов сыра Фелата, масло или сливочное масло.
Если вкусно позавтракать, то и день начнется в отличном настроении. И для этого совсем не обязательно тратить время или прилагать усилия.
Для приготовления этого завтрака вам не нужно даже стоять у плиты, а блюдо даст силы и энергию на новые свершения. 24 Канал рекомендует начать день с завтраком, рецептом которого поделилась суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем инстаграме.
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Рецепт завтрака со спаржей
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 6 – 8 стеблей саржи;
– 4 яйца;
– соль и перец по вкусу;
– 50 граммов моцареллы;
– 20 граммов сыра Фелата;
– масло или сливочное масло.
Приготовление:
Моем спаржу и отламываем жесткие концы. Если стебли зрелые, зачищаем кожуру овощечисткой до середины.
Выкладываем подготовленную спаржу в форму для запекания. Вбиваем сверху яйца, добавляем соль, перец и посыпаем двумя видами сыра.
Поливаем овощи маслом или раскладываем кусочки сливочного масла.
Запекаем в духовке или аэрогриле в течение 20 минут при температуре 180 градусов, пока яйца не схватятся, а сыр не подрумянится.
Приятного аппетита!
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