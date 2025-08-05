Уже завтра верующие будут праздновать Преображение, также известное в народе как Спаса. Вкусное застолье – важный ритуал празднования, но на столе в этот день могут быть не все продукты.

Преображение часто называют Яблочным Спасом, именно поэтому этот фрукт является центральным элементом корзин, которые верующие освящают в церкви. А какие продукты под запретом в этот праздник - рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости Live.

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Что нельзя есть на Спаса?

До 14 августа продолжается Успенский пост. Соответственно, все продукты животного происхождения, то есть мясо, молоко и яйца, в это время под запретом. Об алкоголе даже излишне упоминать – от него в это время стоит отказаться.

Впрочем, на Спаса есть небольшое послабление: верующим можно полакомиться рыбой, добавить в пищу масло и пить вино. Это единственное исключение – все остальные блюда должны быть постными.

"Фруктовая звезда" праздника для верующих / Фото Pixabay

Что приготовить на Яблочный Спас?

Обычно праздничное застолье довольно скромное, ведь это праздник – возможность очистить мысли и тело. Салаты, рыба и вареники любимые вареники могут стать отличной трапезой для ваших родных и близких.

А еще – обязательно приготовьте вкусности из яблока. Например, ароматную шарлотку, над которой не придется долго хлопотать, а вкус получится просто невероятным.

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