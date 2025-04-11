Как оживить увядшую зелень или овощи: лайфхак на все случаи жизни

Как правило, многие потребители покупают свежие травы в магазинах и кладут их в холодильник. Когда наступает время использовать их, они уже теряют свою свежесть и внешний вид.

Но это не значит, что сразу надо выбрасывать продукты, существует простой лайфхак, который поможет вернуть им первоначальный привлекательный вид. О нем рассказывает 24 Канал со ссылкой на @o_gorodnik.

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Как спасти зелень и овощи, что увяли

Шеф-повар Александр Огородник продемонстрировал эффективные методы омоложения увядшей зелени и овощей. По его словам, процесс является простым и требует лишь двух ключевых ингредиентов: холодной воды, смешанной со льдом, и щепотки соли.

Возьмите емкость с холодной водой. В нее положите зелень и добавьте лед.

Туда же добавьте щепотку соли. Закройте контейнер крышкой и оставьте на несколько часов, или же и на всю ночь.

Как оживить увядшую зелень: смотрите видео

На следующий день зелень будет иметь повышенную "жизнеспособность" и привлекательный вид.

Также этот лайфхак можно применять не только для зелени, но и для овощей, например, увядшей моркови, или перца.

А вы знаете: какую клубнику не стоит покупать.