Не оставляйте муку в открытом пакете: как хранить ее, чтобы не появились жучки или плесень

Самое простое правило – хранить муку в сухом и прохладном месте и не оставлять ее открытой после первого использования. Важна и тара: герметичная банка или контейнер защищают продукт гораздо лучше, чем вскрытый бумажный пакет, пишет Interia.

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Где лучше всего хранить муку?

Для муки нужно сухое, прохладное и проветриваемое место. Оптимальная температура составляет около 8–10 градусов, хотя на обычной домашней кухне главное – не ставить запас возле плиты, батареи или под прямыми солнечными лучами.

Где хранить муку / Фото unsplash

Повышенная влажность особенно нежелательна. Из-за нее мука может терять сыпучесть, сбиваться в комки и со временем покрываться плесенью. Не стоит хранить большие запасы прямо на полу. Лучше поставить их на полку или подставку, где вокруг упаковки будет циркулировать воздух.

После вскрытия упаковки муку желательно пересыпать в стеклянную банку или другой контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Если вы оставляете продукт в заводском пакете, его нужно хорошо закрыть зажимом или другим способом.

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Сколько можно хранить муку?

Для пшеничной муки грубого помола срок хранения короче и составляет около трех месяцев. Ржаная мука хранится примерно четыре месяца. Поэтому после пересыпания продукта в банку удобно наклеить этикетку с датой вскрытия или сроком годности.

Особенно это полезно, если на кухне одновременно хранится несколько видов муки. Перед использованием обратите внимание не только на дату. Свежая мука должна быть сыпучей и иметь нейтральный запах. Затхлый, кисловатый или необычный аромат, изменение цвета, серые пятна или следы влаги – повод не использовать такой продукт.

Как не допустить появления жучков и пищевой моли?

Вредители могут попасть на кухню вместе с уже купленными крупами, мукой, макаронами или специями. Поэтому новую упаковку стоит осмотреть еще до того, как поставить ее к остальным запасам. Насторожить должны повреждения пакета, мелкие отверстия, насекомые или тонкие белые нити внутри упаковки.

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Бумажные пакеты особенно уязвимы, поэтому длительное хранение муки в них – не лучший вариант. Герметичные стеклянные банки или контейнеры помогают изолировать каждый продукт. Даже если проблема возникнет в одном запасе, она не так легко распространится на все, что стоит рядом. Если пищевая моль уже появилась в шкафчике, проверить нужно не только муку, но и все сухие продукты рядом – крупы, макароны, специи и сахар.

Зараженные запасы нужно убрать, а сам шкафчик тщательно вымыть. Лучшая профилактика проста: не покупать слишком много муки впрок, держать ее подальше от тепла и влаги и после вскрытия пересыпать в герметичную тару.