Не залишайте борошно у відкритому пакеті: як зберігати його, щоб не з’явилися жучки чи пліснява

Найпростіше правило – тримати борошно в сухому й прохолодному місці та не залишати відкритим після першого використання. Значення має і тара: герметична банка або контейнер захищають продукт значно краще, ніж розкритий паперовий пакет, пише Interia.

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Де найкраще зберігати борошно?

Для борошна потрібне сухе, прохолодне та провітрюване місце. Оптимальною температурою є близько 8 – 10 градусів, хоча на звичайній домашній кухні головне – не ставити запас біля плити, батареї чи під прямими сонячними променями.

Де тримати борошно / Фото unsplash

Підвищена вологість особливо небажана. Через неї борошно може втрачати сипкість, збиватися у грудочки й з часом покриватися пліснявою. Не варто тримати великі запаси просто на підлозі. Краще поставити їх на полицю або підставку, де навколо упаковки циркулюватиме повітря.

Після відкриття борошно бажано пересипати у скляну банку або інший контейнер із кришкою, яка щільно закривається. Якщо залишаєте продукт у заводському пакеті, його потрібно добре закрити затискачем або іншим способом.

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Скільки можна зберігати борошно?

Для пшеничного борошна грубшого помелу – період зберігання коротший і становить близько трьох місяців. Житнє борошно – приблизно чотири місяці. Тому після пересипання продукту в банку зручно наклеїти етикетку з датою відкриття або терміном придатності.

Особливо це корисно, якщо на кухні одночасно стоїть кілька видів борошна. Перед використанням зверніть увагу не лише на дату. Свіже борошно має бути сипким і мати нейтральний запах. Затхлий, кислуватий або незвичний аромат, зміна кольору, сірі плями чи сліди вологи – привід не використовувати такий продукт.

Як не допустити появи жучків і харчової молі?

Шкідники можуть потрапити на кухню разом із уже купленими крупами, борошном, макаронами чи спеціями. Тому нову упаковку варто оглянути ще перед тим, як поставити її до інших запасів. Насторожити мають пошкодження пакета, дрібні отвори, комахи або тонкі білі нитки всередині упаковки.

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Паперові пакети особливо вразливі, тому тривале зберігання борошна в них – не найкращий варіант. Герметичні скляні банки або контейнери допомагають ізолювати кожен продукт. Навіть якщо проблема з’явиться в одному запасі, вона не так легко пошириться на все, що стоїть поруч. Якщо харчова міль уже з’явилася в шафці, перевірити потрібно не лише борошно, а й усі сухі продукти поруч – крупи, макарони, спеції та цукор.

Забруднені запаси потрібно прибрати, а саму шафку ретельно вимити. Найкраща профілактика проста: не купувати занадто багато борошна наперед, тримати його подалі від тепла й вологи та після відкриття пересипати в герметичну тару.