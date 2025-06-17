Наслаждаемся сезонным продуктом круглый год: как заготовить стрелки чеснока на зиму

Чесночные стрелки – один из главных хитов сезона. Но кто сказал, что этот ингредиент не может быть доступным круглый год?

Маринованные стрелки чеснока станут прекрасным дополнением к любимым блюдам в любое время года. Готовить их легко, а впечатления всегда на самом высоком уровне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. Читайте также Легендарное блюдо украинских Карпат: рецепт "железного" борща – аутентичный рецепт Рецепт маринованных чесночных стрелок Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 килограмм чесночных стрелок;

– 900 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 75 миллилитров уксуса;

– 15 горошин черного перца;

– 2 лавровых листа;

– 50 миллилитров растительного масла. Приготовление: Отберите молодые стрелки чеснока, обрежьте жесткие концы. Оставьте только мягкие части длиной около 10 – 15 сантиметров. Вскипятите воду и опустите туда стрелки на 3 минуты. Затем сразу переложите их в кастрюлю с холодной водой для быстрого охлаждения. Когда стрелки остынут, переложите их в чистую стеклянную банку. Для приготовления маринада налейте в кастрюлю воду, добавьте сахар, соль, несколько горошин перца, лавровый лист и растительное масло. Поставьте на плиту, доведите до кипения и проварите 2 минуты. После этого влейте уксус и залейте полученным горячим маринадом стрелки в банке. Закройте крышкой и дайте остыть. Храните в холодильнике. Уже через 5 – 7 дней стрелки будут готовы. За это время они хорошо промаринуются и наберут вкус. Приятного аппетита! Он удивит каждого: оригинальный шашлык из печени.