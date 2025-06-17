Наслаждаемся сезонным продуктом круглый год: как заготовить стрелки чеснока на зиму
- Чесночные стрелки являются популярным сезонным продуктом.
- Возможность заготовки стрелок чеснока на зиму позволяет наслаждаться ими круглый год.
Чесночные стрелки – один из главных хитов сезона. Но кто сказал, что этот ингредиент не может быть доступным круглый год?
Маринованные стрелки чеснока станут прекрасным дополнением к любимым блюдам в любое время года. Готовить их легко, а впечатления всегда на самом высоком уровне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Рецепт маринованных чесночных стрелок
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм чесночных стрелок;
– 900 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 75 миллилитров уксуса;
– 15 горошин черного перца;
– 2 лавровых листа;
– 50 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
Отберите молодые стрелки чеснока, обрежьте жесткие концы. Оставьте только мягкие части длиной около 10 – 15 сантиметров.
Вскипятите воду и опустите туда стрелки на 3 минуты. Затем сразу переложите их в кастрюлю с холодной водой для быстрого охлаждения.
Когда стрелки остынут, переложите их в чистую стеклянную банку.
Для приготовления маринада налейте в кастрюлю воду, добавьте сахар, соль, несколько горошин перца, лавровый лист и растительное масло.
Поставьте на плиту, доведите до кипения и проварите 2 минуты.
После этого влейте уксус и залейте полученным горячим маринадом стрелки в банке. Закройте крышкой и дайте остыть.
Храните в холодильнике. Уже через 5 – 7 дней стрелки будут готовы. За это время они хорошо промаринуются и наберут вкус.
Приятного аппетита!
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