Этот рецепт вы точно захотите вспомнить: как приготовить "дачный" суп из огурцов

Легкий освежающий суп может стать настоящим спасением в жаркую погоду. А если он готовится за несколько минут, то немедленно переходит в разряд любимых блюд.

Этот суп знают все, кому приходилось проводить время на даче. Он не только насытит, но и подарит такую желанную прохладу в жаркую погоду. Нужно всего несколько минут, чтобы почувствовать его вкус и пережить настоящее блаженство, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости".

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Рецепт освежающего супа из огурцов

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 свежих огурца;

– 1 стакан натурального йогурта или кефира;

– зубчик чеснока;

– лимонный сок;

– соль и перец по вкусу;

– укроп или мята по желанию.

Приготовление:

Сначала подготовьте свежие огурцы: их можно натереть на крупной терке или измельчить с помощью блендера до состояния пюре. Затем добавьте натуральный йогурт, измельченный чеснок, сок лимона, любимые приправы и немного соли. Тщательно перемешайте или взбейте смесь до однородной консистенции. Суп должен получиться нежным, с приятной кислинкой. Перед подачей обязательно поставьте его в холодильник минимум на 20 минут, чтобы блюдо остыло и настоялось. Если времени нет, то используйте предварительно охлажденный йогурт.

Приятного аппетита!

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