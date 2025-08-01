Этот суп покоряет всех с первой ложки. Оно и не удивительно – все вкусы в нем сочетаются просто идеально.

Главный козырь этого супа – нежная консистенция и сочетание любимых вкусов. Если вы имеете сезонные грибы, то легко можете заменить ими шампиньоны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов". Не пропустите Сколько к столу не подай – все равно будет мало: салат с баклажанами, который покоряет всех Как приготовить суп с курицей, грибами и сыром? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов грибов;

– 300 граммов картофеля;

– 200 граммов плавленых сырков;

– 250 граммов куриного филе;

– 1 лук;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Филе варим в подсоленной воде. Лук чистим и измельчаем, грибы нарезаем пластинками, картофель – средними кубиками. Готовое филе нарезаем небольшими кусочками. Лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим до испарения жидкости. Солим и перчим по вкусу. Зажарку и картофель добавляем в бульон. Варим 5 – 7 минут. затем добавляем курицу и плавленый сыр. Варим, пока сыр не расплавится, а суп не станет однородным. Подавайте с зеленью и гренками из подсушенного белого хлеба. Приятного аппетита! Он так и тает во рту: нежный меренговый рулет с клубникой.