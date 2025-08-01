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1 августа, 00:25
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Его обожают даже дети: ароматный сырно-грибной суп с курочкой

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Суп с курицей, грибами и сыром имеет нежную консистенцию и сочетает любимые вкусы.
  • Можно использовать сезонные грибы вместо шампиньонов.

Этот суп покоряет всех с первой ложки. Оно и не удивительно – все вкусы в нем сочетаются просто идеально.

Главный козырь этого супа – нежная консистенция и сочетание любимых вкусов. Если вы имеете сезонные грибы, то легко можете заменить ими шампиньоны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

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Как приготовить суп с курицей, грибами и сыром?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 300 граммов грибов;
– 300 граммов картофеля;
– 200 граммов плавленых сырков;
– 250 граммов куриного филе;
– 1 лук;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– соль и перец по вкусу. 

Приготовление:

  1. Филе варим в подсоленной воде.
  2. Лук чистим и измельчаем, грибы нарезаем пластинками, картофель – средними кубиками.
  3. Готовое филе нарезаем небольшими кусочками.
  4. Лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим до испарения жидкости. Солим и перчим по вкусу.
  5. Зажарку и картофель добавляем в бульон. Варим 5 – 7 минут. затем добавляем курицу и плавленый сыр.
  6. Варим, пока сыр не расплавится, а суп не станет однородным.
  7. Подавайте с зеленью и гренками из подсушенного белого хлеба.

Приятного аппетита!

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