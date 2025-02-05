Выглядит как в ресторане, а готовится дома: восточный бульон, который хоть на праздник подавай
Это блюдо точно попадет вам в самое сердце. Это именно тот случай, когда ингредиенты сочетании идеально.
Бульон с лососем – это блюдо, которое может украсить даже праздничный стол. Попробуйте раз, и вам захочется его готовить при каждом удобном случае. 24 Канал предлагает обязательно попробовать этот рецепт портала Kwestia smaku.
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Рецепт восточного бульона с лососем
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов филе семги;
– 1 столовая ложка кунжутного масла;
– 4 столовые ложки соевого соуса;
– 1,5 литра бульона (куриного, утиного или другого по выбору);
– 2 сантиметра имбиря;
– 1 перец чили;
– 200 граммов азиатской пшеничной лапши;
– 1 столовая ложка кунжута;
– 4 веточки шнитт-лука;
– 2 столовые ложки рыбного соуса (по желанию);
– свежий кориандр (по желанию).
Приготовление:
Снимите кожицу с лосося, промойте, проверьте на наличие костей, затем нарежьте кусочками. Сбрызните лосось кунжутным маслом и столовой ложкой соевого соуса, перемешайте.
Вскипятите бульон с оставшимся соевым соусом, очищенным и нарезанным имбирем и половиной измельченного перца чили.
Сварите макароны по инструкции на упаковке. Слегка поджарьте кунжут на сухой сковороде.
Процедите бульон и держите на минимальном огне, добавьте остальные измельченного перца чили, жареный кунжут, нарезанный лук и кусочки лосося. Если у вас есть рыбный соус, добавьте его тоже.
Накройте суп крышкой и снимите с огня. Держите под крышкой примерно 3 минуты, чтобы лосось приготовился.
Разложите теплую пасту в миски и залейте горячим бульоном с лососем. По желанию посыпьте свежим кориандром.
Приятного аппетита!
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