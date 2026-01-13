Быстрый суп с пельменями: согреет и насытит даже в лютый мороз

Если захотелось чего-то сытного и горячего – суп с пельменями будет как никогда кстати. Он прост в приготовлении и подарит особые эмоции от трапезы.

Суп с пельменями – это тот случай, когда даже дети будут требовать добавки, хотя их трудно назвать фанатами "первых" блюд. Он не добавит хлопот, согреет в мороз и принесет в будни что-то новенькое, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Как приготовить суп с пельменями?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 400 граммов пельменей;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 50 миллилитров подсолнечного масла;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль и перец по вкусу.

С пельменями даже суп на вкус лучше / Фото "Готовить просто"

Приготовление:

Очистите картофель, помойте его и нарежьте средними кубиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Лук очистите и мелко нарежьте. Налейте в кастрюлю холодную воду, слегка подсолите, всыпьте картофель и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, снимите пену и варите примерно 10 минут. Разогрейте масло на сковороде, выложите лук и обжаривайте на умеренном огне 2 – 3 минуты, помешивая. Добавьте морковь и жарьте еще около 5 минут, ориентируясь на мягкость овощей. В кастрюлю с картофелем добавьте замороженные пельмени, перемешайте, доведите до кипения и варите на умеренном огне, пока пельмени не всплывут - примерно 5 минут. Выложите в кастрюлю зажарку, посолите и поперчите, положите кусочек сливочного масла и дайте супу еще раз закипеть. В конце всыпьте измельченный зеленый лук и укроп, снимите с огня и дайте супу немного настояться.

Как выбрать готовые пельмени?

Обращайте внимание на пельмени категории А. Такие продукты свидетельствуют о том, что доля мяса составляет от 80%, информирует Beszamel.

А еще обращайте внимание на состав: ингредиенты должны быть указаны в порядковости к массе. Покупайте пельмени, в которых на первом месте мясо, а не мука.

