Быстрый суп с пельменями: согреет и насытит даже в лютый мороз
- Суп с пельменями – замечательная идея для горячей сытной трапезы.
- Важно правильно выбрать пельмени, от их качества зависит финальный результат.
Если захотелось чего-то сытного и горячего – суп с пельменями будет как никогда кстати. Он прост в приготовлении и подарит особые эмоции от трапезы.
Суп с пельменями – это тот случай, когда даже дети будут требовать добавки, хотя их трудно назвать фанатами "первых" блюд. Он не добавит хлопот, согреет в мороз и принесет в будни что-то новенькое, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Как приготовить суп с пельменями?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– 400 граммов пельменей;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 50 миллилитров подсолнечного масла;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу.
С пельменями даже суп на вкус лучше / Фото "Готовить просто"
Приготовление:
- Очистите картофель, помойте его и нарежьте средними кубиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке.
- Лук очистите и мелко нарежьте.
- Налейте в кастрюлю холодную воду, слегка подсолите, всыпьте картофель и поставьте на средний огонь.
- Доведите до кипения, снимите пену и варите примерно 10 минут.
- Разогрейте масло на сковороде, выложите лук и обжаривайте на умеренном огне 2 – 3 минуты, помешивая.
- Добавьте морковь и жарьте еще около 5 минут, ориентируясь на мягкость овощей.
- В кастрюлю с картофелем добавьте замороженные пельмени, перемешайте, доведите до кипения и варите на умеренном огне, пока пельмени не всплывут - примерно 5 минут.
- Выложите в кастрюлю зажарку, посолите и поперчите, положите кусочек сливочного масла и дайте супу еще раз закипеть.
- В конце всыпьте измельченный зеленый лук и укроп, снимите с огня и дайте супу немного настояться.
Как выбрать готовые пельмени?
Обращайте внимание на пельмени категории А. Такие продукты свидетельствуют о том, что доля мяса составляет от 80%, информирует Beszamel.
А еще обращайте внимание на состав: ингредиенты должны быть указаны в порядковости к массе. Покупайте пельмени, в которых на первом месте мясо, а не мука.
