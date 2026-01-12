Суп как в садике из пшена и курицы: почему его доедают до конца
- Суп из курицы и пшена готовится из куриных крылышек, брокколи и различных овощей, приправленный лавровым листом, душистым перцем и укропом.
- Для приготовления супа куриные крылышки варят, добавляют овощи и пшено, а в конце приправляют солью и перцем.
Этот суп имеет вкус, который мгновенно возвращает в детство – будто снова обед в саду. Он создает знакомое ощущение покоя и тепла, которое сейчас нужно как никогда.
Такие блюда просто замечательные – готовятся без сложностей, зато оставляют после себя четкое воспоминание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Этот суп всегда доедали до конца – даже если первые блюда не были фаворитами предпочтений.
Интересно Пицца на сковороде за 5 минут: лучший завтрак для выходного дня
Как приготовить суп из курицы и пшена?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриных крылышек;
– 1/3 стакана пшена;
– 1 головка брокколи;
– 200 граммов овощей, нарезанных полосками (морковь, корень петрушки, сельдерей, лук-порей);
– 1 столовая ложка измельченного укропа;
– 2 – 3 чайные ложки приправы для супа;
– 2 лавровых листа;
– 4 зерна душистого перца;
– соль и перец по вкусу.
Любимый суп детства / Фото Unsplash
Приготовление:
- Куриные крылышки тщательно промойте, переложите в кастрюлю, залейте 6,5 стаканами холодной воды и доведите до кипения, снимая пену, что образуется.
- Добавьте приправу, лавровый лист и душистый перец, накройте крышкой и варите на слабом огне примерно 1 час.
- После этого крылышки выньте из бульона, по желанию мясо можно измельчить, очистив от кожи и костей, и вернуть в суп в конце варки.
- Пока готовится бульон, пшено несколько раз промойте в холодной воде и хорошо отцедите в сите.
- Брокколи помойте, срежьте грубый стебель, соцветия разберите на мелкие части, а нежные зеленые стебли нарежьте кусочками. Если используете свежие овощи, очистите их, промойте и нарежьте тонкой соломкой.
- В кипящий бульон выложите подготовленные овощи, дайте снова закипеть, всыпьте пшено и перемешайте.
- Варите 7 – 8 минут, после чего добавьте брокколи и готовьте еще 8 – 10 минут до мягкости.
- В конце приправьте суп солью и черным перцем по вкусу, посыпьте измельченным укропом и снимите с огня.
Как выбрать брокколи?
Свежую брокколи легко узнать на глаз. Головка должна быть насыщенно-зеленой, без желтых вкраплений и темных пятен, пишет РБК-Украина.
Бутоны – мелкие, плотно прижаты друг к другу, не крошатся и не рассыпаются в руках. Стебель выбирайте твердый, упругий, без мягкости. Запах у хорошей брокколи свежий, травянистый – никакой кислинки или намека на гниль. Не стоит брать мягкие или расшатанные кочаны – они подарят не лучший результат для ваших блюд.
Какие еще блюда стоит вспомнить?
Когда захочется быстро перекусить – стоит напомнить себе вкус "деревенской" намазки.
А еще вам точно пригодится быстрый завтрак из лаваша – для полного счастья надо всего несколько минут.