Суп как в садике из пшена и курицы: почему его доедают до конца

Этот суп имеет вкус, который мгновенно возвращает в детство – будто снова обед в саду. Он создает знакомое ощущение покоя и тепла, которое сейчас нужно как никогда.

Такие блюда просто замечательные – готовятся без сложностей, зато оставляют после себя четкое воспоминание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Этот суп всегда доедали до конца – даже если первые блюда не были фаворитами предпочтений.

Как приготовить суп из курицы и пшена?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриных крылышек;

– 1/3 стакана пшена;

– 1 головка брокколи;

– 200 граммов овощей, нарезанных полосками (морковь, корень петрушки, сельдерей, лук-порей);

– 1 столовая ложка измельченного укропа;

– 2 – 3 чайные ложки приправы для супа;

– 2 лавровых листа;

– 4 зерна душистого перца;

– соль и перец по вкусу.

Любимый суп детства / Фото Unsplash

Приготовление:

Куриные крылышки тщательно промойте, переложите в кастрюлю, залейте 6,5 стаканами холодной воды и доведите до кипения, снимая пену, что образуется. Добавьте приправу, лавровый лист и душистый перец, накройте крышкой и варите на слабом огне примерно 1 час. После этого крылышки выньте из бульона, по желанию мясо можно измельчить, очистив от кожи и костей, и вернуть в суп в конце варки. Пока готовится бульон, пшено несколько раз промойте в холодной воде и хорошо отцедите в сите. Брокколи помойте, срежьте грубый стебель, соцветия разберите на мелкие части, а нежные зеленые стебли нарежьте кусочками. Если используете свежие овощи, очистите их, промойте и нарежьте тонкой соломкой. В кипящий бульон выложите подготовленные овощи, дайте снова закипеть, всыпьте пшено и перемешайте. Варите 7 – 8 минут, после чего добавьте брокколи и готовьте еще 8 – 10 минут до мягкости. В конце приправьте суп солью и черным перцем по вкусу, посыпьте измельченным укропом и снимите с огня.

Как выбрать брокколи?

Свежую брокколи легко узнать на глаз. Головка должна быть насыщенно-зеленой, без желтых вкраплений и темных пятен, пишет РБК-Украина.

Бутоны – мелкие, плотно прижаты друг к другу, не крошатся и не рассыпаются в руках. Стебель выбирайте твердый, упругий, без мягкости. Запах у хорошей брокколи свежий, травянистый – никакой кислинки или намека на гниль. Не стоит брать мягкие или расшатанные кочаны – они подарят не лучший результат для ваших блюд.

