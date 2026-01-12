Укр Рус
12 января, 16:15
Суп как в садике из пшена и курицы: почему его доедают до конца

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Суп из курицы и пшена готовится из куриных крылышек, брокколи и различных овощей, приправленный лавровым листом, душистым перцем и укропом.
  • Для приготовления супа куриные крылышки варят, добавляют овощи и пшено, а в конце приправляют солью и перцем.

Этот суп имеет вкус, который мгновенно возвращает в детство – будто снова обед в саду. Он создает знакомое ощущение покоя и тепла, которое сейчас нужно как никогда.

Такие блюда просто замечательные – готовятся без сложностей, зато оставляют после себя четкое воспоминание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Этот суп всегда доедали до конца – даже если первые блюда не были фаворитами предпочтений.

Как приготовить суп из курицы и пшена?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 500 граммов куриных крылышек; 
– 1/3 стакана пшена; 
– 1 головка брокколи; 
– 200 граммов овощей, нарезанных полосками (морковь, корень петрушки, сельдерей, лук-порей); 
– 1 столовая ложка измельченного укропа; 
– 2 – 3 чайные ложки приправы для супа; 
– 2 лавровых листа; 
– 4 зерна душистого перца; 
– соль и перец по вкусу.

Любимый суп детства / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Куриные крылышки тщательно промойте, переложите в кастрюлю, залейте 6,5 стаканами холодной воды и доведите до кипения, снимая пену, что образуется.
  2. Добавьте приправу, лавровый лист и душистый перец, накройте крышкой и варите на слабом огне примерно 1 час.
  3. После этого крылышки выньте из бульона, по желанию мясо можно измельчить, очистив от кожи и костей, и вернуть в суп в конце варки.
  4. Пока готовится бульон, пшено несколько раз промойте в холодной воде и хорошо отцедите в сите.
  5. Брокколи помойте, срежьте грубый стебель, соцветия разберите на мелкие части, а нежные зеленые стебли нарежьте кусочками. Если используете свежие овощи, очистите их, промойте и нарежьте тонкой соломкой.
  6. В кипящий бульон выложите подготовленные овощи, дайте снова закипеть, всыпьте пшено и перемешайте.
  7. Варите 7 – 8 минут, после чего добавьте брокколи и готовьте еще 8 – 10 минут до мягкости.
  8. В конце приправьте суп солью и черным перцем по вкусу, посыпьте измельченным укропом и снимите с огня.

Как выбрать брокколи?

Свежую брокколи легко узнать на глаз. Головка должна быть насыщенно-зеленой, без желтых вкраплений и темных пятен, пишет РБК-Украина.

Бутоны – мелкие, плотно прижаты друг к другу, не крошатся и не рассыпаются в руках. Стебель выбирайте твердый, упругий, без мягкости. Запах у хорошей брокколи свежий, травянистый – никакой кислинки или намека на гниль. Не стоит брать мягкие или расшатанные кочаны – они подарят не лучший результат для ваших блюд.

