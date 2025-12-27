Не закуска, а подарок: как приготовить легендарные суши-болы без лишних усилий
- Для приготовления суши-болов смешайте рис с соевым соусом, крабовыми палочками, огурцом, натертым сыром, крем-сыром и икрой.
- Обмакните сформированные болы в яйцо и панировочные сухари, запекайте 15 минут при 180 градусах, полейте соусом терияки и посыпьте кунжутом.
Если хочется добавить к празднованию нотки изысканности, то суши-болы точно в этом помогут. Это тот случай, когда блюдо расхваливают абсолютно все.
Суши любят все, однако заказывать их на праздничный стол может выглядеть банально. Тогда стоит подарить себе любимый вкус в немного измененном виде, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.
Как приготовить суши-болы?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 250 граммов риса для суши;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 250 граммов крабовых палочек;
– 1 огурец;
– 1 столовая ложка намазки икры;
– 1 огурец;
– 2 столовые ложки крем-сыра;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 яйца;
– панировочные сухари;
– соль и перец по вкусу;
– кунжут по желанию.
Готовим оригинальную закуску с любимым вкусом: видео
Приготовление:
- Рис отварите до готовности и дайте ему немного остыть.
- Крабовые палочки разберите на волокна, огурец нарежьте мелкими кубиками.
- Соедините рис с соевым соусом, крабовыми палочками, огурцом, натертым сыром, крем-сыром и икрой масаго, хорошо перемешайте.
- Сформируйте шарики, обваляйте их сначала во взбитом яйце, затем в панировочных сухарях.
- Выложите на противень и запекайте при 180 градусах около 15 минут.
- Готовые шарики полейте соусом терияки и посыпьте кунжутом.
Как выбрать крабовые палочки?
