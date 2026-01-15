Суши-запеканка существует: рецепт для тех, кто обожает роллы и не хочет тратиться

Если вы любите суши, то не обязательно крутить роллы или заказывать их по доставке. Немножко терпения – и вы будете наслаждаться большой порцией любимого блюда.

Если вы не можете представить своей жизни без суши, то этот рецепт станет для вас настоящим подарком. Вы можете приготовить огромную порцию любимого блюда, не беспокоясь о больших затратах, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.

Читайте также Гениальный омлет в лаваше: отличное решение для завтрака или перекуса

Как приготовить суши-запеканку

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов риса;

– 360 граммов крабовых палочек или рыбы;

– 1 упаковка сливочного сыра;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– упаковка сыра Гауда;

– 1 банка икры "Копченый лосось";

– 3 столовые ложки майонеза;

добавки:

– листья нори;

– огурец;

– соус терияки;

– кунжут.

Готовим огромную порцию суши-запеканки: видео

Приготовление:

Варим рис в подсоленной воде с уксусом и выкладываем первым слоем. Далее перемешиваем крабовые сыром и майонезом и выкладываем вторым слоем. Последний слой – сырная шапочка: натираем сыр и смешиваем с икрой и майонезом. Запекаем 30 минут при 180 градусах. Посыпаем кунжутом, поливаем терияки. Нарезаем порционными кусочками. Выкладываем на листья нори и добавляем кусочек огурчика.

Как выбрать крабовые палочки?

Первая подсказка – цвет. Он должен быть белым или кремовым, но без желтых пятен, информирует Smakosze.

А еще обращайте внимание на ингредиенты – первым в списке и основным должен быть сурими. Если на первом месте крахмал – то это уже "хлебные" палочки.

Что вкусненького приготовить?